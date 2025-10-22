 
Nike Tanjun BR BG 大童大网眼透气运动童鞋 - 粉色/白色/白色

¥499

售罄：

此配色当前无货

Nike Tanjun BR BG 大童运动童鞋的设计灵感源于日语中的“简约”一词。透气材料和柔软泡绵缓震配置，营造轻盈舒适、柔韧灵活的穿着体验。


  • 显示颜色： 粉色/白色/白色
  • 款式： CW3178-611

透气脚感

Nike Tanjun BR BG 大童运动童鞋的设计灵感源于日语中的“简约”一词。透气材料和柔软泡绵缓震配置，营造轻盈舒适、柔韧灵活的穿着体验。

其他细节

  • 鞋面网眼设计，帮助双足保持干爽
  • 柔软泡绵，缔造舒适的迈步体验
  • 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 24.2

    36.5: 鞋内长 24.7

    37.5: 鞋内长 25.2

    38: 鞋内长 25.6

    38.5: 鞋内长 25.9

    39: 鞋内长 26.3

    40: 鞋内长 26.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

