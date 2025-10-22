Nike Tanjun BR BG
大童大网眼透气运动童鞋
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike Tanjun BR BG 大童运动童鞋的设计灵感源于日语中的“简约”一词。透气材料和柔软泡绵缓震配置，营造轻盈舒适、柔韧灵活的穿着体验。
- 显示颜色： 粉色/白色/白色
- 款式： CW3178-611
透气脚感
其他细节
- 鞋面网眼设计，帮助双足保持干爽
- 柔软泡绵，缔造舒适的迈步体验
- 鞋底融入凹槽设计，柔韧灵活
产品细节
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 24.2
36.5: 鞋内长 24.7
37.5: 鞋内长 25.2
38: 鞋内长 25.6
38.5: 鞋内长 25.9
39: 鞋内长 26.3
40: 鞋内长 26.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
