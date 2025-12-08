Nike Team Hustle D 12

¥399

Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为篮球爱好者匠心打造。弹性鞋带搭配固定带粘扣设计，为孩子缔造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令孩子满怀自信，纵横户外球场。

稳固包覆

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，为孩子营造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。

轻松驾驭街头

柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，帮助孩子在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。

干爽舒适

鞋面透气网眼设计，帮助稚嫩双足保持舒适。