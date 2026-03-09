Nike Team Hustle D 12
幼童易穿脱运动鞋
17% 折让
Nike Team Hustle D 12 幼童运动鞋专为篮球爱好者匠心打造。弹性鞋带搭配固定带粘扣设计，为孩子缔造稳固贴合感。足底柔软泡绵结合耐穿橡胶外底，铸就出众缓震性能和强劲抓地力，令孩子满怀自信，纵横户外球场。
- 显示颜色： 水泥灰/冲击绿/浅柠色/水泥灰
- 款式： HF6280-006
稳固包覆
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，为孩子营造稳固包覆的贴合感受。鞋舌和后跟采用大号提拉设计，令该鞋款便于穿脱。
轻松驾驭街头
柔韧灵活的全掌型橡胶外底，铸就出众耐穿性和抓地力，帮助孩子在户外球场和运动场上发挥上佳表现。中底搭配柔软泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。
干爽舒适
鞋面透气网眼设计，帮助稚嫩双足保持舒适。
产品细节
- 弹性鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
28: 鞋内长 18.3
29.5: 鞋内长 19.2
31: 鞋内长 21
32: 鞋内长 21.7
33.5: 鞋内长 22.5
35: 鞋内长 23.3
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
