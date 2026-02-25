 
Nike Uplift SC 大童运动鞋 - 幻影灰白/浅土褐/帆白/深藏青

Nike Uplift SC

大童运动鞋

幻影灰白/浅土褐/帆白/深藏青
幻影灰白/砂岩灰粉/砂岩灰粉

简约利落，轻松搭配。Nike Uplift SC 大童运动鞋采用透气织物结合柔软泡绵中底，助你畅享舒适感受。


其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
  • 厚实泡绵中底，柔软舒适
  • 外底橡胶贴片搭配前足凹槽设计，柔韧灵活，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 刺绣细节
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 20.6

    33: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 21.6

    34: 鞋内长 22.2

    35: 鞋内长 22.4

    35.5: 鞋内长 23

    36: 鞋内长 23.4

    36.5: 鞋内长 23.8

    37.5: 鞋内长 24

    38: 鞋内长 24.8

    38.5: 鞋内长 25

    39: 鞋内长 25.6

    40: 鞋内长 26

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

