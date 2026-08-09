  1. Jordan
    2. /
  2. 鞋类

大童（7-15 岁） 儿童 Jordan 鞋类(65)

大童（7-15 岁）婴童（0-3 岁）
儿童 
(0)
颜色 
(0)
品牌 
(1)
Jordan
运动 
(0)
篮球
运动员 
(0)
Air Jordan 11 Retro "Rare Air"
Air Jordan 11 Retro "Rare Air" 复刻大童运动鞋
人气热销
Air Jordan 11 Retro "Rare Air"
复刻大童运动鞋
Luka 5
Luka 5 东契奇大童运动鞋
新品上市
Luka 5
东契奇大童运动鞋
Air Jordan 4 Retro "Comic"
Air Jordan 4 Retro "Comic" 复刻大童运动鞋
Air Jordan 4 Retro "Comic"
复刻大童运动鞋
¥1,099
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
Luka 5
Luka 5 东契奇大童运动鞋
Luka 5
东契奇大童运动鞋
Jordan Court Connect Low
Jordan Court Connect Low 大童运动鞋
Jordan Court Connect Low
大童运动鞋
Jordan Court Connect Low
Jordan Court Connect Low 大童运动鞋
Jordan Court Connect Low
大童运动鞋
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
¥699
Air Jordan 1 High OG "Love Letter"
Air Jordan 1 High OG "Love Letter" 大童运动鞋
人气热销
Air Jordan 1 High OG "Love Letter"
大童运动鞋
¥1,099
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra 大童运动鞋
Air Jordan Ultra
大童运动鞋
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra 大童运动鞋
Air Jordan Ultra
大童运动鞋
¥799
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
Air Jordan 3 Retro “Sail and Jade Aura”
Air Jordan 3 Retro “Sail and Jade Aura” 复刻大童运动鞋
Air Jordan 3 Retro “Sail and Jade Aura”
复刻大童运动鞋
¥1,199
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
Tatum 4
Tatum 4 塔图姆大童运动鞋
Tatum 4
塔图姆大童运动鞋
Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned"
Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned" 复刻大童运动鞋
人气热销
Air Jordan 1 Retro Low OG "Banned"
复刻大童运动鞋
Jordan Franchise
Jordan Franchise 大童拖鞋
Jordan Franchise
大童拖鞋
Air Jordan 3 Retro "True Blue"
Air Jordan 3 Retro "True Blue" 复刻大童运动鞋
Air Jordan 3 Retro "True Blue"
复刻大童运动鞋
¥1,099
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip 大童拖鞋
Jordan Hydrip
大童拖鞋
¥169
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low
大童运动鞋
Luka 5
Luka 5 东契奇大童运动鞋
Luka 5
东契奇大童运动鞋
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋
Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
Luka 77
Luka 77 东契奇大童篮球鞋
Luka 77
东契奇大童篮球鞋

查看正在促销中的 Nike 儿童鞋款系列，为小运动员的入学和玩耍备好合适鞋款。从篮球和足球，到训练与休闲系列，精心打造适合儿童参与不同运动项目的运动鞋款正在热销中，敬请浏览。Nike为小运动员找到理想的舒适鞋款。选购促销中的 Nike 男款女款运动鞋，或选购所有儿童款系列