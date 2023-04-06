跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      达拉斯小牛队球衣与装备

      亚特兰大老鹰队波士顿凯尔特人队布鲁克林篮网队夏洛特黄蜂队芝加哥公牛队达拉斯小牛队金州勇士队洛杉矶湖人队迈阿密热火队密尔沃基雄鹿队纽约尼克斯队费城 76 人队菲尼克斯太阳队波特兰开拓者队
      产品类型 
      (0)
      性别 
      (0)
      按价格选购 
      (0)
      服装类型 
      (0)
      颜色 
      (0)
      达拉斯独行侠队 (Luka Doncic) City Edition
      达拉斯独行侠队 (Luka Doncic) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣
      达拉斯独行侠队 (Luka Doncic) City Edition
      Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣
      ¥599
      2022/23 赛季达拉斯独行侠队 Icon Edition
      2022/23 赛季达拉斯独行侠队 Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣
      2022/23 赛季达拉斯独行侠队 Icon Edition
      Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣
      ¥599

      达拉斯小牛队球衣与装备

      从 Nike 选购达拉斯小牛队的官方球衣和装备，以宝石蓝、深海蓝、银色配色，彰显你对挚爱 NBA 球队的拥趸之心。达拉斯小牛队于 1980 年正式成立，队名来源于一次广播电台比赛。2011 年，小牛队勇夺总冠军，其主场位于达拉斯市中心的美航中心球馆。达拉斯小牛队球衣系列供你随心选择，其中球迷版提供多种配色，另有出众版型彰显你的球迷风范以及对挚爱球员的拥趸之心。达拉斯小牛队球衣可以与小牛队短裤、T恤、连帽衫等单品自由搭配。查看所有 NBA 系列球迷装备，选购新款篮球服装。