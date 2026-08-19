纽约尼克斯队球衣与装备(7)

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2025/26 赛季纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition
2025/26 赛季纽约尼克斯队杰伦·布伦森 (Jalen Brunson) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
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纽约尼克斯队 Icon Edition
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2025/26 赛季纽约尼克斯队 NBA 总冠军
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纽约尼克斯队球衣与装备

借助 Nike 匠心设计的纽约尼克斯队官方球衣和装备，彰显对麦迪逊广场花园球场精英劲旅的热爱。1946 年由名人堂成员 Ned Irish 成立，尼克斯队在联盟中创造蔚为壮观的传奇历史，向阻碍其前进的每支球队均发起犀利攻势。尼克斯队球衣产品组合供你随心选择，其中球员版和球迷版提供多种配色，另有出众版型彰显你的球迷风范与个性魅力。你挚爱的尼克斯队球衣可以与尼克斯队短裤、T 恤、连帽衫等单品自由搭配，查看完整的 NBA 系列球迷装备 ，掌握篮球装备的最新动态。