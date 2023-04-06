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      女子 Nike Air Max 1 运动鞋于 1987 年面世，这是在中底搭载可视 Air 设计的开创性鞋款。这款 Air Max 1 兼具出色的缓震性能和舒适贴合感。丰富配色和材质随你选择，寻找理想鞋款，打造出众造型。寻找采用非凡轻盈的 Flyknit 等创新科技匠心设计的鞋款。Air Max 经典系列中还包括 Air Max 90Air Max 95。选购其他男子男孩和女孩款式。