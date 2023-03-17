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      1987 年，Nike Air Max 1 面世，这是首款在中底搭载可视 Air 设计的鞋款。这款 Air Max 1 兼顾出色的回弹缓震性能和舒适贴合感。选购男款女款 Nike Air Max 1，丰富配色和材质可供选择。Air Max 经典款型还包括 Air Max 90 和 Air Max 95。