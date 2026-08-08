如何找到适合宽脚的鞋款

如果你的脚型较宽，找到合适的鞋码可能并不容易。 在进行跑步、篮球、田径以及大多数其他运动和活动时，足部都承受着巨大压力，所以呵护双足显得尤为重要。

以下是可供宽脚或特宽脚型选择的理想 Nike 鞋款：

如果你不确定鞋子是否合脚，或者即便你认为自己的鞋子很合脚，也不妨花几分钟时间来看看自己的脚型是不是较宽，这会对你很有帮助！ 阅读以下指南，为你参与的运动或活动选择理想的鞋款。