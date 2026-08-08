如何找到适合宽脚的鞋款
选购指南
如果你的脚型较宽，则需要购买宽版鞋款。 但是，并非每一家鞋类厂商都会推出宽版运动鞋。 以下建议将帮助你找到合适的运动鞋，一起来看看吧。
如果你的脚型较宽，找到合适的鞋码可能并不容易。 在进行跑步、篮球、田径以及大多数其他运动和活动时，足部都承受着巨大压力，所以呵护双足显得尤为重要。
以下是可供宽脚或特宽脚型选择的理想 Nike 鞋款：
- 搭载 Nike Zoom Air 技术的鞋款
- 搭载 Nike FlyEase 技术的鞋款
- Nike Air Zoom Pegasus
- Nike Air Zoom Structure
- Nike Zoom Vomero
如果你不确定鞋子是否合脚，或者即便你认为自己的鞋子很合脚，也不妨花几分钟时间来看看自己的脚型是不是较宽，这会对你很有帮助！ 阅读以下指南，为你参与的运动或活动选择理想的鞋款。
宽脚需要宽版鞋款
通常来说，专为宽脚设计的鞋款会采用与标准鞋款相同的后跟结构，但鞋头空间更大、前足更宽，有时还会更深。
宽版鞋款可能还具备你渴望拥有的其他功能，例如泡绵缓震、优质材料（比如运动鞋采用的皮革鞋面、跑步鞋采用的透气网眼鞋面）和足弓支撑。
无论是线上购买还是线下选购，你都应该考虑以下几点内容。如此，你购买的宽版鞋款才能为你带来舒适脚感，同时提供可靠且优异的性能。
如何找到适合宽脚的鞋款
1.选鞋之计在于“晚”
整天下来，脚会逐渐变宽。 如果你走路太多，双脚可能会变得更加疲惫和敏感。 此时，你的双脚“状态不佳”。如果你在这个时候试穿鞋款，你就可能会注意到，鞋子的贴合度与以往略有不同。
但是，在耐力跑或一天两次的训练课程之后，这些小问题就会变成大隐患。 例如，在商店试穿时，如果跑鞋的鞋头部位略紧，那么你在跑步时就会感到更紧，甚至感到疼痛。
2.选择袜子也有讲究
选购鞋款时，一定要穿着你打算在训练时穿的袜子。 作为一名运动员，你可能准备了几双针对不同运动而设计的运动袜，以便应对各种训练。
选购鞋款时，你可以分别穿上你打算穿着的每种运动袜，然后再试穿想买的新鞋，这样才会更合脚。 例如，压力袜会让双脚在鞋里更“苗条”，而羊毛材质的徒步袜则需要更宽敞的空间。
3.携带矫正鞋垫
如果你使用定制的矫正鞋垫或在商店购买的鞋垫，不妨在选购鞋款时带上它们。 矫正鞋垫的类型将从根本上改变鞋款的贴合度。
通常来说，应该先取出鞋款自带的鞋垫，然后换上全掌型矫正鞋垫。 但是，在大多数情况下，矫正鞋垫要比鞋款自带的鞋垫更厚，所以请务必先换上你打算使用的鞋垫或矫正鞋垫，然后再试穿并测试鞋款。
4.两只脚都要试穿
这似乎是理所当然的事。一定要两只鞋都试穿，然后再决定买哪双鞋。 两脚的长度和宽度不同，这种情况并不少见。 在这种情况下，你购买的鞋款应该以更大的那只脚的尺码为准。
不过，这样的话较小的那只脚就会不合脚。为了解决这个问题，有些运动员会一次购买两双新鞋。
在一些较为极端的情况下（例如运动员的两只脚相差 1.5 码），Nike 会为双脚分别提供不同的鞋码。 请联系 Nike 获取帮助，了解更多信息。
5.进行视觉上的比较
试穿之前，把鞋子放到双脚旁边，比较一下鞋子的宽度与脚的宽度。 鞋子看上去应该略宽一些。 虽然你的双脚也可以勉强挤进较窄的鞋子，但是鞋内空间不够宽敞会导致足部无法舒适畅动。
如果鞋子看上去比双脚小很多，请要求店员换一双宽度不同的鞋。 通常而言，宽版鞋款比常规版鞋款要宽 1 厘米，特宽版鞋款比宽版鞋款还要宽 1 厘米。
6.随心尝试
不管选购哪种鞋款，你都应该在商店或家中（如果在线购买或商家允许）进行试穿。 有些鞋款在商店里试穿时可能感觉很合脚，但是在你走上一两英里之后，你的双脚可能就会叫苦不迭。
一些跑步装备商店会提供跑步机，让你可以在购买之前测试鞋款。 有些商店则允许你去户外试跑。 如果你通过在线方式购买，请查看该品牌的退换货政策是否允许你在试跑之后退换鞋款。
最后，请记住，你的双脚会随着年龄的增长而变化。 即便同一尺码的鞋款你已经穿了很多年，不妨每隔几年就重新测量一下双脚的尺码，确保自己能够买到合脚的鞋款——这是一种明智的做法。
如何判断我的脚型是否偏宽？
在你曾经逛鞋店的时候，可能遇到过销售人员使用金属滑块（也就是 Brannock 量脚器）来确定你的鞋码。
但如今，我们在网购时通常会以自己常买的鞋款尺码为准。 那么，怎样才能知道自己的脚型是否偏宽呢？
最简单的方式之一就是使用智能手机应用程序（比如 Nike 所提供的应用程序）扫描全足、绘制整个足部的结构并收集 13 个点位的数据，数秒之内即可得到结果。
你还可以使用卷尺（或尺子）、笔和两张纸来测量双脚。
- 脱下鞋子。
- 把纸放在地上，然后站在上面。
- 描绘出足部轮廓。
- 测量一只脚最宽位置（前脚掌）的宽度
- 对另一只脚重复同样的操作。
测量结束后，将结果与在线尺码表进行比较，确定自己的脚型：窄脚、正常、宽脚、特宽。
例如，如果你穿女款 38 码，而脚的最宽处大约为 8.73 厘米，那么你就应该穿着正常宽度的鞋子。 如果测量结果大约是 8.41 厘米，那么你就应该穿窄版鞋款；如果测量结果大约为 9.05 厘米，则应该穿宽版鞋款。
导致宽脚的原因
- 拇囊炎：当大脚趾被迫向内弯曲而无法伸直时，就会出现这种令人不适的骨刺。 如果鞋码一直不正确，或者患病时（例如关节炎），拇囊炎的症状就会加重。 此外，槌状趾和老茧等足趾疾病也是你需要穿着宽版鞋款的原因。
- 扁平足：扁平足可能是先天遗传或后天因素造成的。 足弓塌陷后，双脚就会变宽。 整天久站的人在日积月累下会出现扁平足；如果这类人群穿着的鞋款没有足弓支撑，则出现扁平足的风险就会增加。
- 水肿：孕期或经前激素变化会导致肿胀。 服用某些药物或患病时（例如充血性心力衰竭）也会导致肿胀。
- 遗传：有的人天生脚宽。 如果你的父母脚型较宽，那么你也很有可能有一双宽脚。
- 怀孕：在孕中期和孕晚期，孕妇往往会发现自己的双脚变宽。 此时，荷尔蒙会让韧带稍微放松，所以双脚会略微变宽。
为何要购买加宽鞋款？
其实，并非所有鞋类厂商都会制造不同宽度的鞋款。所以，如果你有一双宽脚，可能很难找到自己所需的鞋款。 结果就是，你可能会为了自己心仪的设计，而把双脚费力地塞进标准宽度的鞋子里。
然而，鞋码不合适会引起短期的疼痛、不适、肿胀、水泡和足弓疼痛等症状。 久而久之，还会出现拇囊炎、槌状趾、鸡眼、老茧、趾甲内生、神经痛、骨刺和其他问题。
对于老年人和糖尿病患者来说，不合脚的鞋子还会影响足部健康状况。 这两类人群都倾向于穿着较窄的鞋子，而糖尿病患者还有患上周围神经病变的风险，进而导致疼痛、足部溃疡，甚至下肢截肢。
合脚的鞋款也是你畅享舒适感受、发挥上佳表现的先决条件。 根据 2020 年 3 月《运动科学与医学杂志》(Journal of Sports Science and Medicine) 刊登的一项研究显示，合脚的跑鞋可以改善舒适度、提升与跑步相关的表现，并且降低受伤的风险。
此外，许多跑鞋可为顾客提供一些特定优点，例如缓震性或稳定性。 2018 年 7 月，《足踝研究杂志》(Journal of Foot and Ankle Research) 发表的一项研究表示，如果鞋子不合脚，那么它就无法向穿着者提供预期的性能。
只有找到合脚的鞋款，你才能保持规律的训练计划，让自己上场发挥出色表现，而不是在场边观战。
关于宽脚的常见问题
宽版或特宽版鞋款比常规版宽多少？
不同鞋宽之间的差距大概为 1 厘米（约 1/3 英寸）。 例如，对于同一款鞋来说，我们的宽版鞋款比常规版鞋款宽 1 厘米，特宽版鞋款比宽版鞋款还要宽 1 厘米。
如何在 Nike.com 上找到宽版鞋款？
在 Nike.com 上找到所需宽度的鞋款十分方便。 导航至所需品类的鞋类产品（例如，男子）。 然后，只需使用筛选条件并选择你想要的鞋宽即可。 有时，Nike Air Zoom Pegasus、Nike Air Zoom Structure 和 Nike Zoom Vomero 会推出宽版鞋款。