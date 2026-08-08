如何找到适合宽脚的鞋款

选购指南

如果你的脚型较宽，则需要购买宽版鞋款。 但是，并非每一家鞋类厂商都会推出宽版运动鞋。 以下建议将帮助你找到合适的运动鞋，一起来看看吧。

最近更新：2023年1月4日
阅读时长 8 分钟
如何找到适合宽脚的鞋款

如果你的脚型较宽，找到合适的鞋码可能并不容易。 在进行跑步、篮球、田径以及大多数其他运动和活动时，足部都承受着巨大压力，所以呵护双足显得尤为重要。

以下是可供宽脚或特宽脚型选择的理想 Nike 鞋款：

如果你不确定鞋子是否合脚，或者即便你认为自己的鞋子很合脚，也不妨花几分钟时间来看看自己的脚型是不是较宽，这会对你很有帮助！ 阅读以下指南，为你参与的运动或活动选择理想的鞋款。

宽脚需要宽版鞋款

通常来说，专为宽脚设计的鞋款会采用与标准鞋款相同的后跟结构，但鞋头空间更大、前足更宽，有时还会更深。

宽版鞋款可能还具备你渴望拥有的其他功能，例如泡绵缓震、优质材料（比如运动鞋采用的皮革鞋面、跑步鞋采用的透气网眼鞋面）和足弓支撑。

无论是线上购买还是线下选购，你都应该考虑以下几点内容。如此，你购买的宽版鞋款才能为你带来舒适脚感，同时提供可靠且优异的性能。

如何找到适合宽脚的鞋款

  1. 1.选鞋之计在于“晚”

    整天下来，脚会逐渐变宽。 如果你走路太多，双脚可能会变得更加疲惫和敏感。 此时，你的双脚“状态不佳”。如果你在这个时候试穿鞋款，你就可能会注意到，鞋子的贴合度与以往略有不同。

    但是，在耐力跑或一天两次的训练课程之后，这些小问题就会变成大隐患。 例如，在商店试穿时，如果跑鞋的鞋头部位略紧，那么你在跑步时就会感到更紧，甚至感到疼痛。

  2. 2.选择袜子也有讲究

    选购鞋款时，一定要穿着你打算在训练时穿的袜子。 作为一名运动员，你可能准备了几双针对不同运动而设计的运动袜，以便应对各种训练。

    选购鞋款时，你可以分别穿上你打算穿着的每种运动袜，然后再试穿想买的新鞋，这样才会更合脚。 例如，压力袜会让双脚在鞋里更“苗条”，而羊毛材质的徒步袜则需要更宽敞的空间。

  3. 3.携带矫正鞋垫

    如果你使用定制的矫正鞋垫或在商店购买的鞋垫，不妨在选购鞋款时带上它们。 矫正鞋垫的类型将从根本上改变鞋款的贴合度。

    通常来说，应该先取出鞋款自带的鞋垫，然后换上全掌型矫正鞋垫。 但是，在大多数情况下，矫正鞋垫要比鞋款自带的鞋垫更厚，所以请务必先换上你打算使用的鞋垫或矫正鞋垫，然后再试穿并测试鞋款。

  4. 4.两只脚都要试穿

    这似乎是理所当然的事。一定要两只鞋都试穿，然后再决定买哪双鞋。 两脚的长度和宽度不同，这种情况并不少见。 在这种情况下，你购买的鞋款应该以更大的那只脚的尺码为准。

    不过，这样的话较小的那只脚就会不合脚。为了解决这个问题，有些运动员会一次购买两双新鞋。

    在一些较为极端的情况下（例如运动员的两只脚相差 1.5 码），Nike 会为双脚分别提供不同的鞋码。 请联系 Nike 获取帮助，了解更多信息。

  5. 5.进行视觉上的比较

    试穿之前，把鞋子放到双脚旁边，比较一下鞋子的宽度与脚的宽度。 鞋子看上去应该略宽一些。 虽然你的双脚也可以勉强挤进较窄的鞋子，但是鞋内空间不够宽敞会导致足部无法舒适畅动。

    如果鞋子看上去比双脚小很多，请要求店员换一双宽度不同的鞋。 通常而言，宽版鞋款比常规版鞋款要宽 1 厘米，特宽版鞋款比宽版鞋款还要宽 1 厘米。

  6. 6.随心尝试

    不管选购哪种鞋款，你都应该在商店或家中（如果在线购买或商家允许）进行试穿。 有些鞋款在商店里试穿时可能感觉很合脚，但是在你走上一两英里之后，你的双脚可能就会叫苦不迭。

    一些跑步装备商店会提供跑步机，让你可以在购买之前测试鞋款。 有些商店则允许你去户外试跑。 如果你通过在线方式购买，请查看该品牌的退换货政策是否允许你在试跑之后退换鞋款。

    最后，请记住，你的双脚会随着年龄的增长而变化。 即便同一尺码的鞋款你已经穿了很多年，不妨每隔几年就重新测量一下双脚的尺码，确保自己能够买到合脚的鞋款——这是一种明智的做法。

如何判断我的脚型是否偏宽？

在你曾经逛鞋店的时候，可能遇到过销售人员使用金属滑块（也就是 Brannock 量脚器）来确定你的鞋码。

但如今，我们在网购时通常会以自己常买的鞋款尺码为准。 那么，怎样才能知道自己的脚型是否偏宽呢？

最简单的方式之一就是使用智能手机应用程序（比如 Nike 所提供的应用程序）扫描全足、绘制整个足部的结构并收集 13 个点位的数据，数秒之内即可得到结果。

你还可以使用卷尺（或尺子）、笔和两张纸来测量双脚。

  1. 脱下鞋子。
  2. 把纸放在地上，然后站在上面。
  3. 描绘出足部轮廓。
  4. 测量一只脚最宽位置（前脚掌）的宽度
  5. 对另一只脚重复同样的操作。

测量结束后，将结果与在线尺码表进行比较，确定自己的脚型：窄脚、正常、宽脚、特宽。

例如，如果你穿女款 38 码，而脚的最宽处大约为 8.73 厘米，那么你就应该穿着正常宽度的鞋子。 如果测量结果大约是 8.41 厘米，那么你就应该穿窄版鞋款；如果测量结果大约为 9.05 厘米，则应该穿宽版鞋款。

如何找到适合宽脚的鞋款

导致宽脚的原因

影响足型的因素多种多样。 即便你年轻时候的足型偏窄或正常，你在以后的日子里可能也会需要宽版鞋款。 最常见的原因如下：

  • 拇囊炎：当大脚趾被迫向内弯曲而无法伸直时，就会出现这种令人不适的骨刺。 如果鞋码一直不正确，或者患病时（例如关节炎），拇囊炎的症状就会加重。 此外，槌状趾和老茧等足趾疾病也是你需要穿着宽版鞋款的原因。

  • 扁平足：扁平足可能是先天遗传或后天因素造成的。 足弓塌陷后，双脚就会变宽。 整天久站的人在日积月累下会出现扁平足；如果这类人群穿着的鞋款没有足弓支撑，则出现扁平足的风险就会增加。

  • 水肿：孕期或经前激素变化会导致肿胀。 服用某些药物或患病时（例如充血性心力衰竭）也会导致肿胀。

  • 遗传：有的人天生脚宽。 如果你的父母脚型较宽，那么你也很有可能有一双宽脚。

  • 怀孕：在孕中期和孕晚期，孕妇往往会发现自己的双脚变宽。 此时，荷尔蒙会让韧带稍微放松，所以双脚会略微变宽。
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为何要购买加宽鞋款？

其实，并非所有鞋类厂商都会制造不同宽度的鞋款。所以，如果你有一双宽脚，可能很难找到自己所需的鞋款。 结果就是，你可能会为了自己心仪的设计，而把双脚费力地塞进标准宽度的鞋子里。

然而，鞋码不合适会引起短期的疼痛、不适、肿胀、水泡和足弓疼痛等症状。 久而久之，还会出现拇囊炎、槌状趾、鸡眼、老茧、趾甲内生、神经痛、骨刺和其他问题。

对于老年人和糖尿病患者来说，不合脚的鞋子还会影响足部健康状况。 这两类人群都倾向于穿着较窄的鞋子，而糖尿病患者还有患上周围神经病变的风险，进而导致疼痛、足部溃疡，甚至下肢截肢。

合脚的鞋款也是你畅享舒适感受、发挥上佳表现的先决条件。 根据 2020 年 3 月《运动科学与医学杂志》(Journal of Sports Science and Medicine) 刊登的一项研究显示，合脚的跑鞋可以改善舒适度、提升与跑步相关的表现，并且降低受伤的风险。

此外，许多跑鞋可为顾客提供一些特定优点，例如缓震性或稳定性。 2018 年 7 月，《足踝研究杂志》(Journal of Foot and Ankle Research) 发表的一项研究表示，如果鞋子不合脚，那么它就无法向穿着者提供预期的性能。

只有找到合脚的鞋款，你才能保持规律的训练计划，让自己上场发挥出色表现，而不是在场边观战。

如何找到适合宽脚的鞋款

关于宽脚的常见问题

宽版或特宽版鞋款比常规版宽多少？

不同鞋宽之间的差距大概为 1 厘米（约 1/3 英寸）。 例如，对于同一款鞋来说，我们的宽版鞋款比常规版鞋款宽 1 厘米，特宽版鞋款比宽版鞋款还要宽 1 厘米。

如何在 Nike.com 上找到宽版鞋款？

在 Nike.com 上找到所需宽度的鞋款十分方便。 导航至所需品类的鞋类产品（例如，男子）。 然后，只需使用筛选条件并选择你想要的鞋宽即可。 有时，Nike Air Zoom Pegasus、Nike Air Zoom Structure 和 Nike Zoom Vomero 会推出宽版鞋款

首次发布日期：2021年10月21日