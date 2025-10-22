跑出新境界：Nike Vomero Premium 突破性能边界，为里程蓄力

天生超越：Nike Vomero Premium 突破边界，助你跑得更远
产品新闻
作为 Vomero 系列超强缓震跑鞋的最新成员，这款公路跑训练鞋为跑者带来了突破边界的创新体验。
反重力体验
Nike Vomero Premium 开创同类跑鞋先河，专为日常长距离训练而设计。在此次 Vomero 的革新中，Nike 设计团队着手打造“反重力感”，重新定义训练和恢复体验。
设计团队在着手开发 Vomero Premium 时，便锚定了一个大胆的目标：“为双脚缔造反重力体验”。他们致力于重新定义恢复与训练体验，助力运动员在减少身体损耗的同时，突破更长远里程。Vomero Premium 的灵感源自反重力跑步机，旨在通过更具保护性的鞋底来模拟减重奔跑体验。鞋底采用柔软的 ZoomX 泡绵，前掌和鞋跟则采用回弹响应的 Air Zoom 缓震装置——同样应用于 Nike Maxfly 2 和 Victory 2 田径钉鞋。最终成就了一款兼具不凡缓震、高效能量回馈与冲击防护的跑鞋。
正如 Nike 产品线经理 Ashley Campbell 所解释的那样，这款鞋“给运动员带来了反重力的迈步体验。它能为你分担大部分运动负荷。让你感受到突破身体极限的可能。”这种独特的体验不仅关乎舒适——更关乎性能与保护。无论你是处于伤病恢复期，还是正进行高强度周训，Vomero Premium 都能助你跑得更远、身体损耗更小——它用每一步印证：恢复与强度并非对立，而是可以相伴同频。
边界
在合作开发 Vomero Premium 时，Nike 设计团队努力摆脱“严肃”跑鞋的刻板印象，并打破恢复或休闲生活等传统产品类别的边界。Vomero Premium 以其大胆、高雅的轮廓和无可挑剔的风格打破了这些边界。不过，55 毫米的堆叠高度对设计提出了技术挑战。作为 Nike 旗下堆叠最高、缓震最强的公路跑鞋，设计师竭力在足下反重力体验与落地稳定性之间实现精妙平衡。虽然较高的堆叠高度和柔软的缓冲材料可能会影响稳定性，但这款鞋采用更宽的鞋底来应对这一风险，从而提供稳定的跑步体验，让你在每一英里都充满信心。
Nike 设计师 Charles Han 和 Nike 开发师 Rachel Nichols 在韩国携手打造 Vomero Premium
设计历程
大多数人在想象高端跑鞋的设计过程时，脑海中往往浮现出无菌实验室、先进机械和流畅的数字渲染图。Vomero Premium 却并未遵循这般轨迹。
在整个设计过程中，这双跑鞋都源自一种叛逆精神与纯粹使命：打造让跑者从穿上那一刻便情不自禁微笑，并在竞赛间的每一英里中尽情享受奔跑乐趣的作品。
设计之旅始于一次韩国之行，在那里，Nike 设计师 Charles Han 和开发师 Rachel Nichols 汇集了品牌顶尖的技术元素——ZoomX 泡绵、Air Zoom 缓震配置和华夫格外底。
穿着粗糙粘合的原型鞋，Han 完成了 5 公里的海滩试跑。他开玩笑道，以为这双鞋会在奔跑中途散架。但它没有。反而出乎意料。这款鞋的创新并非源于设计，而是源于挑战、源于必需，源于 Nike 自身的叛逆精神。
挑战极限
Vomero Premium 的设计充满了不拘一格的自由。团队以前所未有的 55 毫米堆叠高度突破设计边界，使其成为 Nike 产品组合中最高的公路跑鞋。Air Zoom 缓震装置巧妙地置于后跟和前足，额外的抬升空间让通常被隐藏的贴片得以自由伸缩，从而最大限度地提升能量回馈与推进效能。
鞋子后身醒目的“AIR”标志是设计的点睛之笔，Han 将其描述为一个叛逆的决定，以此传达 Nike 无所畏惧的精神。
在视觉上，这双鞋凭借其动感线条、超大图案以及颇具辨识度的轮廓，尽显自信风范。在内部，团队曾对设计的大胆程度有所争议，但最终选择“Just Do It”，拥抱“创新意味着冒险”的理念。
正如 Campbell 所说，我们“汇集了所有最好的元素，打造出完美的跑鞋，而非谨慎行事。” Vomero Premium 以真正的跑者见解为基础，专为高强度训练而设计，它不仅仅是一双鞋。這是個性宣言。这正是 Nike 最大胆的本色体现，以突破性的舒适感与性能，为跑者的每一段关键里程保驾护航。
设计团队毅然打破所有桎梏，不求稳妥，全心以赴。并呈现蕴含变革意义的设计作品，这双鞋如此大胆并突破边界，拥有 13 年鞋类经验的 Han 也不禁坦言，
“我从未对一双鞋如此着迷。”
Nike 设计师 Charles Han
美国长跑运动员 Conner Mantz 和肯尼亚中跑运动员 Faith Kipyegon
验证
将 Vomero Premium 交到精英运动员手中，成为该设计团队的终极验证。在韩国海滩完成测试的粗糙原型鞋，最终蜕变为可用的鞋款，交到了肯尼亚中跑运动员 Faith Kipyegon 手中——她从初时的好奇，仅在数秒之内便为之深深吸引。她穿着 Vomero Premium 为 Breaking4 挑战进行训练，在训练跑中每英里的速度提高了 20 秒，为成为首位在 4 分钟内跑完一英里的女性做准备。
Conner Mantz 测试的 5 个原型鞋。
2024 年美国奥运马拉松选拔赛冠军、长跑运动员 Conner Mantz 坦言：“这双鞋对我能够备战奥运选拔赛马拉松、并在伤后最终获得奥运资格起到了关键作用。”他解释道：“在从反重力跑步机过渡回地面跑步的期间，这双鞋堪称完美——它极度柔软且缓震层充足……让我这样的骨伤者得以重返跑道。它让我重拾开始奔跑和比赛的信心，时间上正好赶上了奥运选拔赛马拉松。”
Mantz 还强调了这款鞋在长距离跑步中的优势：“它能保护你的双腿。当你每周跑 120 英里时，你的腿会受到很大的冲击，并且有可能出现压力性损伤和骨骼损伤。穿着更柔软的鞋子训练，可以减轻骨骼和关节的压力。”
未来
Vomero Premium 不仅是一双跑鞋，更是一款为恢复而生的“概念鞋”，其设计旨在赋能跑者不断突破边界。作为一款“超级训练鞋”，它以大胆的设计和突破性的舒适打破了常规。它以真正的跑者见解为基础，是 Nike 对性能毫不妥协的宣言：叛逆、精进，只为成就未来的每一程。