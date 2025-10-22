跑出新境界：Nike Vomero Premium 突破性能边界，为里程蓄力

大多数人在想象高端跑鞋的设计过程时，脑海中往往浮现出无菌实验室、先进机械和流畅的数字渲染图。Vomero Premium 却并未遵循这般轨迹。

在整个设计过程中，这双跑鞋都源自一种叛逆精神与纯粹使命：打造让跑者从穿上那一刻便情不自禁微笑，并在竞赛间的每一英里中尽情享受奔跑乐趣的作品。

设计之旅始于一次韩国之行，在那里，Nike 设计师 Charles Han 和开发师 Rachel Nichols 汇集了品牌顶尖的技术元素——ZoomX 泡绵、Air Zoom 缓震配置和华夫格外底。

穿着粗糙粘合的原型鞋，Han 完成了 5 公里的海滩试跑。他开玩笑道，以为这双鞋会在奔跑中途散架。但它没有。反而出乎意料。这款鞋的创新并非源于设计，而是源于挑战、源于必需，源于 Nike 自身的叛逆精神。