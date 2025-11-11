LeBron XXIII - 5/23
‘BEST IN CLASS’
状元及第
勒布朗·詹姆斯用23年 NBA 生涯建立起一座属于自己的篮球“帝国”，而这一切的起点，恰好发生在一座同样名为“帝国”的城市——纽约。2003年，麦迪逊广场花园——迎来了称得上史上最强的选秀大年。在全世界的瞩目下，一位身穿纯白套装，身高2米03的少年走入现场，他就是万众期待的“天选之子”勒布朗·詹姆斯，来自圣文森特-圣玛丽高中，早已凭借场均25.2分、7.9个篮板和5次助攻的成绩，证明了自己完全具备征战 NBA 的全能实力。
当晚，第一个上台与时任联盟总裁大卫·斯特恩握手的，正是这位来自阿克伦的天才少年，而接下来的故事，已然全部载入历史。从这座不眠之城起航，勒布朗开启了他的征途，以永不停歇的职业精神，不断开拓赛场内外的未知疆界。
细节生辉
LeBron XXIII ‘Best In Class’ 从那个颇富传奇色彩的选秀大会汲取灵感，借鉴勒布朗当晚搭配著名白西装的红帽子，通身渲染三重红色调。鞋面覆以涂鸦风格的图案，描绘出纽约标志性的天际线，并点缀着象征荣耀的皇冠图案，搭配金色调耐克勾独添一抹活力气息。后跟处的苹果图案别具巧思，被咬掉的一口恰好呈现出皇冠造型。
5/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越
二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
LeBron XXIII - 5/23
‘BEST IN CLASS’ 状元及第
勒布朗·詹姆斯用23年 NBA 生涯建立起一座属于自己的篮球“帝国”，而这一切的起点，
恰好发生在一座同样名为“帝国”的城市——纽约。2003年，麦迪逊广场花园——迎来了称得上
史上最强的选秀大年。在全世界的瞩目下，一位身穿纯白套装，身高2米03的少年走入现场，
他就是万众期待的“天选之子”勒布朗·詹姆斯，来自圣文森特-圣玛丽高中，早已凭借场均
25.2分、7.9个篮板和5次助攻的成绩，证明了自己完全具备征战 NBA 的全能实力。
当晚，第一个上台与时任联盟总裁大卫·斯特恩握手的，正是这位来自阿克伦的天才少年，
而接下来的故事，已然全部载入历史。从这座不眠之城起航，勒布朗开启了他的征途，
以永不停歇的职业精神，不断开拓赛场内外的未知疆界。
5/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。