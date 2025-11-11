‘BEST IN CLASS’

LeBron XXIII - 5/23

勒布朗·詹姆斯用23年 NBA 生涯建立起一座属于自己的篮球“帝国”，而这一切的起点，恰好发生在一座同样名为“帝国”的城市——纽约。2003年，麦迪逊广场花园——迎来了称得上史上最强的选秀大年。在全世界的瞩目下，一位身穿纯白套装，身高2米03的少年走入现场，他就是万众期待的“天选之子”勒布朗·詹姆斯，来自圣文森特-圣玛丽高中，早已凭借场均25.2分、7.9个篮板和5次助攻的成绩，证明了自己完全具备征战 NBA 的全能实力。

当晚，第一个上台与时任联盟总裁大卫·斯特恩握手的，正是这位来自阿克伦的天才少年，而接下来的故事，已然全部载入历史。从这座不眠之城起航，勒布朗开启了他的征途，以永不停歇的职业精神，不断开拓赛场内外的未知疆界。