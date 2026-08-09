AIR MAX 270
Air Max 270 选用全新的外形设计，在经典的基础上又实现了新的飞跃，以此向 Nike Air Max 两个经典鞋款致敬。受 Air Max 180 和 Air Max 93 的标志性设计启发，Air Max 270 最早被命名为 Air Max 273，以两个前代鞋款的数字之和进行巧妙致敬。虽然 Air Max 270 并非 Nike 专门为休闲生活设计的第一双鞋款，但它却是第一款专门为日常穿着而非跑步所设计的 Air 气垫运动鞋。出于这种设计理念，32 毫米高，也是有史以来最高的 Max Air 后跟气垫就此诞生；同时 270 度的可视气垫设计也与 AM180 十分相像。和 VaporMax 气垫一样，这些全新的气垫装置就在 Nike 总部隔壁生产制造，注入全新俄勒冈风格。醒目的 Max Air 气垫后跟，搭配多样化网眼图案的分区网眼鞋面，打造出时尚与运动兼备的个性装扮，使 Air Max 270 成为 Air Max 家族中承前启后的骄傲一员。欢迎选购男子、女子、男孩和女孩 Air Max 270，同时敬请浏览 Air Max 运动鞋完整系列，查看更多选择。