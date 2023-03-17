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      1990 年，Nike 推出元年版 Air Max 1 升级款型 Nike Air Max 90，该设计搭载加大内嵌式气垫，增加气垫可容纳的惰性气体。时至今日，Air Max 90 依然保留可视 Max Air 气垫设计，搭配柔韧耐穿的皮革和网眼布组合鞋面，带来出众的舒适感和支撑体验。查找男款女款儿童款 Nike Air Max 90，或选购 Air Max 1 和 Air Max 95 等 Air Max 款型。