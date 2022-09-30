如何找到适合窄脚的理想鞋款

找到适合窄脚的理想鞋款
选购指南
尽管你可以通过修改鞋子来调整贴合度，但是找到适合窄脚的理想鞋款可以降低受伤风险，助你获得上佳训练效果。
如果你发现双脚总在鞋里左右滑动，那么你的脚型可能偏窄。 不过，找到适合窄脚的鞋款并不容易。 鞋子的宽度不好掌握，而且窄脚也有各种不同类型。
比如，你可能从脚跟到脚掌都比较窄，也可能只有脚跟偏窄。 不同类型的窄脚需要穿着不同类型的鞋款。
尽管你可以修改标准宽度的鞋款，使其贴合你的足部结构，但是找到适合窄脚的理想鞋款可以降低受伤风险，助你获得上佳运动效果。
如何找到适合窄脚的鞋款
1.先试试窄版鞋款
有些鞋款专为窄脚而设计。 通常而言，窄版鞋款比常规版鞋款要窄 6 毫米，比宽版鞋款窄 1.3 厘米，具体差别可能因鞋子的品牌和类型而异。
例如，Nike 的窄版鞋款通常比常规版鞋款窄 1 厘米（约 1/3 英寸）。 除此之外，鞋码的标注方式也各不相同，因此找到正确的尺码并非易事。
例如，标准宽度的女鞋通常宽度为 B。 因此，如果你穿美码 7 码鞋，而且你的脚为中等宽度，那么你应该选择 7B 码。 但有时候，该鞋码会被标注为 7M（“中等”宽度）。
男鞋的标准宽度是 D，而 B 代表窄版。 因此，如果你穿男款 10 码鞋，而且你的脚为中等宽度，那么你应该购买 10D 码鞋。 但对于女鞋而言，D 代表宽版鞋款。
令人更加困惑的是，有些女鞋提供特窄版鞋款，且通常标注为 AA (2A) 到 AAAA (4A)。 而且窄版鞋款有时会被称为修长版鞋款或瘦版鞋款。 如果你对鞋的宽度感到不确定，请咨询鞋店内的销售人员。
2.寻找舒适贴合的鞋款
你可能会发现，有些鞋款虽然采用窄版设计，但没有明确标注为窄版鞋款。 也就是说，此类鞋款的宽度标注为 B（女鞋）或 D（男鞋），但它们适合窄脚穿着。
例如，像 Nike Flyknit 这样的鞋款可为窄脚跑者带来舒适贴合效果，令他们在畅跑中尽享稳定支撑脚感。 这款鞋采用 Flyknit 鞋面，像一双透气且支撑力十足的袜子一般紧密贴合双足，带来出众包覆感。 而且此弹性梭织鞋面具有足够的静态特性，可提供出色结构感与耐穿性。
此外，鞋带也有助于为窄脚打造舒适贴合效果。 例如，Nike Flywire 飞线可有效稳固双足，收紧鞋带即可体验锁定贴合感。
3.找到采用窄版设计的款式
在跑步、训练和运动时，不妨尝试一下本身就采用窄版设计的款式。
例如，多款 Nike Free 运动鞋都采用内置织带设计以分散中足压力，在急停和快速切入时营造锁定贴合的舒适脚感。
即使你是在寻觅休闲鞋或靴类单品，也会发现采用轻薄鞋头、锥形后跟、加高足弓或外底足弓处收窄等设计的鞋款可为窄脚带来出众贴合感受。
4.改变固有的选鞋思路
不妨考虑一下自己通常不会穿着的鞋款。 如果你平时穿男鞋，可以换成女鞋试试。
女鞋的标准宽度相当于男鞋的窄版宽度，有时女鞋的后跟也会略窄一些。 只要把你通常穿着的男鞋尺码加上 1.5 码（美码），即可确定你可以试穿的女鞋尺码。 例如，如果你穿男款 9 码鞋，可以试试女款 10.5 码鞋。
你也可以选择可定制鞋款（比如 Nike Air Pegasus 和 Nike Air Infinity），时尚贴合两不误。
5.加个鞋垫或穿双袜子
如果找不到合适的窄版鞋款，另一个选择是加个鞋垫来营造稳固贴合感。 这种方法通常适用于系鞋带的鞋款，因为添加鞋垫会抬高足部在鞋中的位置，所以需要调整鞋带。
找到可以提供适当足弓支撑以及缓震效果的鞋垫。 在鞋内放置此类鞋垫有助防滑，还可减少整体摩擦。
你也可以选择穿着厚一些的袜子。 袜子可以填充足部两侧的剩余空间，从而有助避免不必要的移动，但这种方法可能并非普遍适用。
如何判断我的脚型是否偏窄？
判断自己是否属于窄脚人士，最简单的方法就是试穿并评估鞋子带来的脚感。 比如，在购买系带鞋款时，你可能会发现自己必须要把鞋带系得非常紧，以至于两侧的拼接面相碰或重叠在一起。
问问自己：你能看到或感觉到双脚两侧还有剩余空间吗？ 接着，穿着鞋走动一下，确认足部是否感到稳固贴合。 如果你发现双脚在左右滑动，那么你的脚型很可能偏窄。
还有一种更准确的鞋码测量方法。 访问一家鞋店，销售人员可能会用 Brannock 量脚器来测量你的脚宽和脚长。 你也可以使用智能手机应用程序（比如 Nike 提供的应用程序）扫描足部、绘制足部结构，数秒之内即可得到结果。
如果你的后跟偏窄，那么获取足部结构的详细个性化信息会特别有用。 全足偏窄人士可以购买窄版鞋款。 对于只有后跟偏窄的人士，则需要购买可容纳足部最宽处的鞋款，再按需进行调整。
如果你的后跟偏窄，足部健康预防保健研究所 (Institute for Preventive Health Foot) 建议通过以下方式来调整鞋款：
- 使用后跟垫、后跟贴或矫正鞋垫来减少后跟区域的空间。
- 穿着带有后跟衬垫的袜子，后跟衬垫有助于填充空间。
- 在鞋舌上添加衬垫，以便将足部固定在鞋后部。
- 选择系鞋带的鞋款，利用额外的孔眼束紧鞋子，使其贴合脚踝。 你可以给鞋子添加额外的孔眼，不过 Air Zoom、React Infinity 和 Nike Pegasus 系列中有多款跑步鞋已经添加了额外孔眼。
为何要购买窄版鞋款？
2018 年 7 月，一项发表在《足踝研究杂志》(Journal of Foot and Ankle Research) 的研究指出，世界上只有大约三分之一的人穿着合脚的鞋子。 如果鞋子不合脚，你将面临包括摩擦、疼痛、老茧、鸡眼和水泡在内的多种足部问题。
甚至步行、跑步或爬楼梯等简单活动都会变得风险重重。 如果足部没有获得适当的稳定支撑效果，你就很容易扭伤脚踝或绊倒，尤其是在参与高强度活动或需要快速变向的运动期间。
寻找合适的窄版鞋款要花费不少精力，但这样做非常值得。 花点时间测量双足，接着试穿几双鞋，然后再确定理想的鞋款。 如果不合脚，请办理退换货（是的，即使你试穿过也没关系）。