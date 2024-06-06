为佩戴头巾的运动员提供指导
如何在运动中营造归属感
Nike 深信运动能够改变世界，而这改变就从孩子开始。我们深知，活跃的孩子不仅更加健康，在校园、社区以及未来职业生涯中也会表现得更加出色。对于女孩来说更是如此，因为与男孩相比，女孩往往没那么活跃，参与运动的机会也更少。
合适的产品能显著改善女孩们的运动体验，而对于部分女孩来说，这些产品还包括头巾。无论在运动场内外，头巾都是她们的力量源泉。
本指南将帮助你为佩戴头巾的运动员及其队友提供必要的信息与支持，助力她们坚持运动。
因为女孩根本不必在运动类型与信仰之间做出选择。
感谢大家为帮助女孩参与运动所付出的努力！
“我讲述自己的故事，是为了鼓励下一代参与这些与刻板印象相悖的运动，一直以来，我们都没有机会或场地去参与击剑、游泳、体操等运动。”
伊布蒂哈吉·穆罕默德
奥运会击剑奖牌得主，首位获得奥运会奖牌的美国穆斯林女性
头巾基本知识
头巾是部分穆斯林女性佩戴的头部遮盖物。头巾一直是端庄和隐私的象征，由于宗教、文化或家庭原因，头巾具有重要意义。
女孩们决定佩戴头巾的年龄各不相同。有些女孩可能在青春期初期甚至青春期前就决定佩戴头巾。另一些女孩则可能会在婚后、某个特定的年龄或者单纯在自己决定的时间佩戴头巾。有些女孩会自主选择佩戴的时间，有些女孩则只在宗教活动期间佩戴，还有些女孩会在非亲属关系的男性在场时佩戴。
在运动期间佩戴宽松的头巾可能会造成不便，甚至引发危险。和所有其他的装备一样，宽松不透气的材料会遮挡视线或蓄积汗水，这对于篮球或足球等运动是一大难题。运动头巾（或者未搭配有松动可能的别针或纽扣的贴合头巾）可推动女孩参与运动。而参与运动的女孩将会改变世界。
此外，女孩们还可能会选择穿着长袖、长裤或紧身裤。虽然这是个人的选择，但这些服装可能是女孩参与运动的基础装备。
“对于戴头巾的年轻球员，我的建议是决不放弃。要以自己的穆斯林身份和所戴的头巾为荣，突破障碍，并且决不怀疑自己。当人们对你不抱什么期望时，也总是要以精彩表现惊艳众人。”
雅斯敏·赛义德
穆斯林女子夏季篮球联盟
注重头巾贴合度
头巾应兼具舒适度和包覆性。Nike Pro 头巾专为玩乐与运动打造。以下几条小贴士有助于女孩们找到理想的贴合度：
- 确保贴合头顶的松紧带不位于前额太靠下的部位。如果位置太靠下，可能就代表头巾过于宽松，会在运动期间移位和滑落。头巾另搭配内置固定带，有助于稳固包覆，防止头巾滑落。确保头巾舒适贴合。
- 如果你身着球衣，可尝试将头巾塞入领口或衣领内，确保头巾在你全力以赴时稳固不移位。
- 一些戴头巾的穆斯林运动员建议将头发盘成低发髻，这样头巾会更加贴合，佩戴感受也更加舒适。
- Nike Pro 头巾的贴合度可能与其他头巾略有不同，因此要试戴几次，看看哪种佩戴方式最适合你。