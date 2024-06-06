为佩戴头巾的运动员提供指导

在运动期间佩戴宽松的头巾可能会造成不便，甚至引发危险。和所有其他的装备一样，宽松不透气的材料会遮挡视线或蓄积汗水，这对于篮球或足球等运动是一大难题。运动头巾（或者未搭配有松动可能的别针或纽扣的贴合头巾）可推动女孩参与运动。而参与运动的女孩将会改变世界。



此外，女孩们还可能会选择穿着长袖、长裤或紧身裤。虽然这是个人的选择，但这些服装可能是女孩参与运动的基础装备。