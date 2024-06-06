打造适合女孩的运动场所
如何指导女孩参与运动
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《运动激励手册·如何指导女孩参与运动》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。
就实际情况而言，运动装备和场所在设计时往往并未考虑到女孩。尽管并非有意为之，但这种趋势在很多方面都愈演愈烈。女孩们总要穿过公园才能找到洗手间，或者总是得穿男队的旧制服，种种现象都在传递一种信息，即女孩运动员总是被忽略。防护装备有时也未能周全地考虑到女孩的需求，最终导致不合身、不舒适，甚至是不安全的问题。
很多时候，女孩都不得不勉强将就，而这显然给她们的运动体验带来了负面影响。
女孩需要合身的运动装备和运动服装，还需要干净、安全且就近的空间来满足个人卫生需求。此外，活动安排地点和时间也应充分考虑到女孩的人身安全。虽然不一定要修建高档洗手间，但在安排运动课程和地点时，我们有必要考虑这些需求，让女孩享有安全舒适的运动体验。
请谨记，不鼓励女孩参与运动的现象时有发生，即便现身运动场对她们来说都冒着一定风险。因此，重中之重是营造积极且卫生的环境，让女孩感到安全并能从中收获乐趣，不受歧视和非议。
奠定坚实基础，助她迈向成功
- 保障女孩的安全并让她们获得归属感
请提前检查运动场所，保证其光线充足，不存在任何危险，并处于适当的监管之下。洗手间应出入便利，并且能够保证隐私。如果某场所无法满足预期需求，请考虑其他选项（例如，其他体育馆或公园）或将活动安排在白天。
- 打造具有包容性的环境
创造机会，让运动员感到自己是团队的一分子。随着性别认同标准的变化，所有的孩子都应当体会到归属感。从使用包容性的语言开始，避免使用“伙计们”这样的称呼及错误的人称代词，注意使用“团队”、“队员”之类更加包容的词语。接着，让女孩来装点属于她们的运动场所，哪怕就是简单地挂一条带有团队名称和标志的横幅。
- 为女孩准备好运动装备
女孩和男孩的需求不同，从青春期开始这种差异就更加显著。我们应当着重考虑可能影响女孩运动体验的因素，包括服装尺码、防护装备和衣服等。某个总是积极参与的女孩突然一反常态？这很可能是因为她身体不舒服。弄清楚问题根源，尽力帮助她重返运动场。