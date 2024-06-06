打造适合女孩的运动场所

女孩需要合身的运动装备和运动服装，还需要干净、安全且就近的空间来满足个人卫生需求。此外，活动安排地点和时间也应充分考虑到女孩的人身安全。虽然不一定要修建高档洗手间，但在安排运动课程和地点时，我们有必要考虑这些需求，让女孩享有安全舒适的运动体验。

请谨记，不鼓励女孩参与运动的现象时有发生，即便现身运动场对她们来说都冒着一定风险。因此，重中之重是营造积极且卫生的环境，让女孩感到安全并能从中收获乐趣，不受歧视和非议。