关注个人进步，而非运动表现

在教练技术中，这叫做“精通法”，即通过一系列技巧激发运动员的斗志、锻炼运动技能并减轻焦虑。掌握精通法的教练能够更好地引导年轻人参与体育运动，自主掌控学习生涯。这些教练会专注于：

鼓励她们关注自己能掌控的事：

教练专注于运动员能自主掌控的事情——比如投入精力、尝试新事物、坚持做一些很难做到的事情——能够帮助她们建立成功的必备要素，而不是仅仅关注最后的结果。专注于运动员能自主掌控的事情，还能帮助她们明白如何规划自己的道路，以及要成为什么样的运动员。 鼓励她们关注自己能掌控的事：

没有人能拿起网球拍就成为塞雷娜·威廉姆斯。如果刚开始接触网球的女孩总是拿自己跟队里最优秀的选手，甚至威廉姆斯相比较，那她一定会备受打击。实际上，她更应该关注自己取得的一点一滴的进步：第一次击球过网、坚持时间最久的一个回合、第一次成功的上手发球，这些都是她保持前进的动力。 引导她们正确面对错误：

犯错对女孩的内在影响要大于男孩，她们更容易因犯错而受到打击，从而导致她们选择放弃运动来回避痛苦。正确引导女孩走出阴霾，可以帮助她们树立信心，全身心投入下一场比赛，享受运动的乐趣。

女孩们需要明明白白看到自己的进步，不只在乎输赢，更要关注她们正在学习的技能。没有人生来就手捧冠军奖杯。伟大的成就需要时间的锤炼。精进技能、刻苦训练、加油打气、团队合作，这些日常点滴进步因此与庆祝比赛取胜和进球得分一样重要。