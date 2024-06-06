关注个人进步，而非运动表现
如何指导女孩参与运动
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《运动激励手册·如何指导女孩参与运动》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。
看着自己在某件事上不断进步会备受鼓舞。女孩们希望教练能鼓励她们关注自己的成长进步，而非过分看重比赛结果。这是吸取经验教训的好机会，也是运动的真正意义所在。每一次挥杆、传球、冲刺或踢射，都将让女孩进一步成长。每一次失误、磕绊、挥空或犯规也是如此。
在教练技术中，这叫做“精通法”，即通过一系列技巧激发运动员的斗志、锻炼运动技能并减轻焦虑。掌握精通法的教练能够更好地引导年轻人参与体育运动，自主掌控学习生涯。这些教练会专注于：
- 鼓励她们关注自己能掌控的事：
教练专注于运动员能自主掌控的事情——比如投入精力、尝试新事物、坚持做一些很难做到的事情——能够帮助她们建立成功的必备要素，而不是仅仅关注最后的结果。专注于运动员能自主掌控的事情，还能帮助她们明白如何规划自己的道路，以及要成为什么样的运动员。
- 鼓励她们关注自己能掌控的事：
没有人能拿起网球拍就成为塞雷娜·威廉姆斯。如果刚开始接触网球的女孩总是拿自己跟队里最优秀的选手，甚至威廉姆斯相比较，那她一定会备受打击。实际上，她更应该关注自己取得的一点一滴的进步：第一次击球过网、坚持时间最久的一个回合、第一次成功的上手发球，这些都是她保持前进的动力。
- 引导她们正确面对错误：
犯错对女孩的内在影响要大于男孩，她们更容易因犯错而受到打击，从而导致她们选择放弃运动来回避痛苦。正确引导女孩走出阴霾，可以帮助她们树立信心，全身心投入下一场比赛，享受运动的乐趣。
女孩们需要明明白白看到自己的进步，不只在乎输赢，更要关注她们正在学习的技能。没有人生来就手捧冠军奖杯。伟大的成就需要时间的锤炼。精进技能、刻苦训练、加油打气、团队合作，这些日常点滴进步因此与庆祝比赛取胜和进球得分一样重要。
奠定坚实基础，助她迈向成功
- 为精进技能喝彩
我们不止要帮助女孩取得进步，更需要让她们清楚看到自己的进步。加油打气、公开表扬，以及全面反馈和进度跟踪，这些都能帮助女孩们树立信心，积极尝试新事物。
- 奖励贡献
队员可能在不同的时间做出不一样的贡献，但每一项贡献都对团队意义非凡。因此，即便结果不尽如人意，也要为勇于尝试新事物的女孩喝彩。无论是为队友呐喊助威、传球次数突破上周，还是训练特别刻苦，都值得我们为之鼓掌喝彩。
- 根据能力匹配运动搭档
在团体活动中，根据运动水平进行搭档组合很重要。这有助于提高技巧水平，促进相互竞争，实现共同进步。如果队员之间确实存在明显的水平差距，可以安排水平更高的队员帮助指点新手。