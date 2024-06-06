如何让女孩参与运动，并持之以恒

女孩渴望运动。她们渴望跑跳、竞争、冒险，成为团队的一分子。让女孩来到运动场或健身房运动，确保她们拥有合适的装备（例如，运动内衣和发带），并让她们持之以恒地参与运动，这需要我们付出许多努力。

专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。然而，女孩放弃运动的比例是男孩的两倍。对于都市社区和有色人种群体中的女孩，这一比例甚至更高。