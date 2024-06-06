如何让女孩参与运动，并持之以恒
如何指导女孩参与运动
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比例是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《运动激励手册·如何指导女孩参与运动》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。
女孩渴望运动。她们渴望跑跳、竞争、冒险，成为团队的一分子。让女孩来到运动场或健身房运动，确保她们拥有合适的装备（例如，运动内衣和发带），并让她们持之以恒地参与运动，这需要我们付出许多努力。
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。然而，女孩放弃运动的比例是男孩的两倍。对于都市社区和有色人种群体中的女孩，这一比例甚至更高。
尽管如此，我们每个人仍然可以贡献自己的力量，鼓励女孩参与并坚持体育运动。让女孩与体育运动建立起一种积极且有意义的关系需要几个关键因素：
- 创造机会，帮助她们成为团队的一员，参加比赛，结交朋友，并与队友和身边的成年人建立联系。
- 树立榜样也至关重要，这些榜样可以是女性教练，以及生活中那些乐于赞美女性运动员的人。在这些要素的支持下，女孩在长大后更有可能继续参与到体育运动中。
- 最后，为了鼓励女孩重新参与运动并坚持下去，我们需要首先从团队内部开始，打造一种包容和赞美女孩的体育文化，最终让这种文化落地生根。
Nike 携手社区伙伴和专家，致力于扭转女孩缺席体育运动的趋势。在此过程中，女孩身边的成年人可以发挥重要作用，与我们一道努力，鼓励女孩积极投身于赛道、球场等各种运动场所，帮助她们创造美好的运动体验。因此，我们与专家一起特别撰写了这份入门指南。如果你需要更多建议，请查看这些建议表。
奠定坚实基础，助她迈向成功
- 激发女孩对运动的热爱
以女性运动员和女子运动队为榜样，激发女孩（和男孩！）对运动的热爱之情。当女孩开始运动后，放手让她们打造自己的运动空间。如果有一间更衣室，那就好好装饰它。让女孩们参与起队名、设计横幅等活动，让她们意识到自己是团队的一分子。
- 避免偏见
大众对女孩的期望往往与男孩不同，有时甚至会造成阻碍。扪心自问：你给女孩的鼓励是否和男孩一样多？你是否总是认为女孩是脆弱的？你是否会因为性别产生不同的看法？在夸奖男孩有“队长”气概的情境下，换成女孩，你是否会觉得她“专横独断”？花点时间思考你在营造公平的运动环境方面做了哪些贡献。在每次练习结束时，问问自己对男孩和女孩的期望是否有所不同。
- 寻求女孩家人的支持
女孩是否能够参与体育运动，有时并不能由她们自己做主。让父母和监护人在女孩参与体育运动的过程中扮演鼓励的角色，具有重要意义。建议父母和监护人在每次练习中都为大家加油。举办混合赛，邀请队员的家人参加。当女孩的家人同样参与到体育运动中时，他们就更有可能带女孩长期参与其中。