建立纽带
如何指导女孩参与运动
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《运动激励手册·如何指导女孩参与运动》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。
运动具有多方面的重要作用——你可以从中总结教训，树立信心、建立关系。在参与体育运动的过程中，女孩能够从同龄人、教练、父母等人身上学习到很多东西。作为终身运动员*和亲密队友，他们对女孩的成长影响深远。
来自女子体育基金会的专家询问女孩为什么会喜欢运动。结果发现通过运动结交朋友，获得团队归属感，是她们热爱运动的首要原因。他们还有一个重要的发现：如果女孩喜欢她的运动教练，她将来继续参与体育运动的意愿明显会强烈许多。花时间去熟悉每一位女孩，优先安排团队协作练习，并确保女孩定期与新伙伴组合搭档，都是帮助她们爱上运动的好方法。
不论执教何种运动项目，也不论处于什么水平，最具影响力的教练往往都是在立德育人，而不是仅仅教授运动技巧。在运动中结识的人可能是女孩生活中最重要的人。为了鼓励女孩长期参与运动，让女孩与队友及教练建立积极的关系十分重要。
奠定坚实基础，助她迈向成功
- 围成一圈
圆圈有助于营造团队氛围，让女孩更容易与身边的人建立联系。围成一圈还能让女孩以及其他孩子感到安全，因为大家都在圈子里，每个人都直面彼此。下一次团队集会时，记得让大家围坐成一圈或站成一圈。
- 走进队友
花时间去了解你的队员，关心她们的生活状况。向队员亲切提问，关注她们可能已经与你分享过的事情。
和队员的交流不局限于体育运动，有助培养信任，建立积极的关系。
- 记住队友姓名
在赛季初期，利用预练习和热身时间尽快熟悉队员的名字。了解女孩们喜欢的称呼，并使用她们偏好的名字和人称代词。养成习惯，每次练习中都要叫出每一位运动员的名字。