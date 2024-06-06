让每个孩子都拥有归属感

“对多样性运动员群体来说，最美好的事情就是教练的关注、交流以及赞美。他们兴趣多样，部分多样性群体儿童对恐龙这个话题很有研究！你要学会全面地看待一个人。每个人都有自己的兴趣、规划和梦想，这些都是能够引起共鸣的事物。过去你可能会想‘我对多样性群体有先入为主的看法，而且这些看法通常与运动无关。’当你开始和他们沟通时，你会改变过去的偏见，意识到他们是另一个可以与你和团队分享其能力的群体。”