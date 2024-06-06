让每个孩子都拥有归属感
如何在运动中营造归属感
无论是在家、在学校，还是和朋友在一起，每个孩子都应该拥有归属感。在玩乐、活动和运动方面也不例外。
情绪安全感（或心理安全感）是培养归属感的一个关键因素。团队环境中的情绪安全感意味着每个孩子都对完整自我充满信心，能够不受影响地分享想法和感受。对于自己的每一面，他们都能感受到接纳和鼓励。而教练则创建了一个可预见的环境，孩子们知道在其中可以抱有怎样的预期。你与每个孩子建立的关系是帮助你培养孩子情绪安全感的最佳工具。
当你与孩子的关系具有以下特质时，孩子会有安全感并感受到支持。
- 信任
建立相互支持的团队文化，与每一位孩子建立联结
- 稳定
前后一致，清晰明了
- 掌控感
给予每一位孩子掌控感和自信
- 肯定
邀请孩子付出并肯定他们的参与
重点在于关系
与教练的良好关系可以为孩子带来诸多益处。随着时间的推移，在玩乐、活动、表达自我和获得成功方面拥有自由，这会形成一个积极的反馈回路，在他们生活的方方面面产生连锁反应。建立牢固的关系并不是为了赢得比赛或了解更多运动相关信息，它发生在孩子生活中重要和不重要的、快乐和悲伤的各个时刻。你只需要展现好奇心，与孩子建立联结并表达关爱。
“良好的关系应以孩子为中心，关注孩子的经历、环境和成长。”
Diana Cutaia
Coaching Peace 创始人
“对多样性运动员群体来说，最美好的事情就是教练的关注、交流以及赞美。他们兴趣多样，部分多样性群体儿童对恐龙这个话题很有研究！你要学会全面地看待一个人。每个人都有自己的兴趣、规划和梦想，这些都是能够引起共鸣的事物。过去你可能会想‘我对多样性群体有先入为主的看法，而且这些看法通常与运动无关。’当你开始和他们沟通时，你会改变过去的偏见，意识到他们是另一个可以与你和团队分享其能力的群体。”
Luis Tirado Morales
Asociación por las Infancias Transgénero 联合创始人
每一位孩子都与众不同
学会接纳和支持每个孩子是一场意义非凡的终身旅程。优秀教练深知每一位孩子背景和生活经历各不相同，他们都希望而且应该享受玩乐、活动和运动。带着这样的心态去面对每个指导情境，有利于建立重要关系，同时帮助所指导的每一位孩子找到归属感。从长远来看，这有助于营造真正有归属感的文化，让所有孩子在这里茁壮成长。
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