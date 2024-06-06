鼓励女孩参与比赛
如何指导女孩参与运动
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《运动激励手册·如何指导女孩参与运动》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。
女孩天性热爱运动，热爱全力以赴。相关研究证实了这一点：四分之三的女孩表示，对于体育运动，她们最喜爱的部分在于其中的各种竞争比拼。她们还喜欢兼顾竞争性和运动乐趣的团体运动。我们知道女孩并不娇弱，也不会比男孩更容易受伤。最重要的是，女孩渴望运动。
这并不是要求我们来安排决胜大混战，或者在每次练习时都进行记分。而是在于找出办法，营造友好的竞争氛围，并且帮助女孩掌握更多核心技巧。
能让孩子们运动起来并尽可能减少停歇时间的游戏是最适宜的。建议选择那些有助于增进交流沟通、团队合作、解决问题和运动技巧的体育项目。在此，我们将为你介绍一些简单又好玩的活动，既寓教于乐，又能让女孩运动起来。
我们希望孩子能多多运动起来——这也是孩子所渴望的。因此，请务必修改那些通常不适合孩子的游戏（例如，贴标签游戏）。例如，在改良版贴标签游戏中，被贴标签的队员必须保持不动五秒钟，并大喊最喜欢的运动员或球队的名字。然后，队员要从地上跳起来，回到游戏进程中。
要参与竞争，就必须为女孩准备好合适的服装，不仅要方便运动，还要照顾到女性生理特点。如果女孩看起来不舒服或突然选择退出，她可能是需要运动内衣这类的个人装备。与父母或监护人一起，以最恰当的方式为女孩解决这一问题，确保她拥有安全舒适的运动体验。
奠定坚实基础，助她迈向成功
- 设定个人目标
选择能够让女孩在一定时间内衡量自身进步的活动，鼓励她们不断超越自我。涉及重复动作、速度、高度或远度的活动相对方便记录追踪，能够让女孩准确掌握自己的最佳记录。在女孩创造个人最佳记录的时刻，记得一定要祝贺她！
- 尽快重返参与
优先安排那些能够让孩子一直动起来的活动。避免那些需要排队、需要等候参与或是淘汰类的活动（或者加以改良）。设置多个站点，尽可能减少排队时间，并让孩子们在站点间轮转时练习运动技能。在淘汰类游戏中，想办法让之前淘汰的参与者尽快重返游戏，例如，队友可以“解冻”淘汰者。
- 以团队为单位展开竞争
在练习过程中，设计考验孩子们团结协作能力的挑战游戏。例如，让孩子不得不根据游戏要求制定障碍路线穿越策略，保证彼此相隔不能超过一臂的距离。接力赛就是个不错的选择，需要团队朝着共同目标努力的其他游戏也非常适合。