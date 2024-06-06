人人都可以是教练
如何在运动中营造归属感
想一想童年时期，你真正拥有归属感的时刻。在那些时刻，无论在身心层面，还是在所处环境和人际关系中，你都倍感自在。
你拥有安全感，完全不担心会遭受评判、被污名化，或者感到羞耻。你可以测试自己的极限，挑战自己尝试新事物。你觉得有能力展现自我，并制定自己的人生道路。
很有可能的是，在每一个这样的时刻，都有一位充满关爱心的成年人——老师、父母、教练、家人或社区成员——认可你，赋予你力量，并支持你发挥所有潜力。而现在你是一个成年人，有机会开创运动的未来，让每个孩子都能体验到这种归属感，即使你一生中从未当过一天教练。
每个孩子都有其独特的经历、背景、身份认同和兴趣爱好。对教练来说，这是最令人激动的一点，有时也是挑战所在。从身体能力到宗教和文化信仰，再到性别认同，每一个参加训练的孩子都是以完整自我投身其中。我们相信，作为教练最重要的一项责任就是确保每个孩子都能在运动中找到归属感，并确保他们无须否认、隐藏自己的任何一面或者为之感到羞耻。
“对我来说，归属感就是有一个让你感觉到安全、被接纳、可以做自己的地方。没有人会对你是谁、你做什么、你来自哪里进行评判。融入感是让人们感到自在并承认差异性，但归属感是下一个层次。”
Jean Hansen
Special Olympics Oregon 学校伙伴关系及青少年外展副主席
“这些年龄段是成长的关键时期。孩子们觉得必须独立，不再依赖父母，而且常常会花更多时间与队友相处。教练创造让孩子倍感自在的情境至关重要。我认为足球是一种实验室式的体验，孩子可以在舒适区之外证明自己。”
Roberto de Paz
Proyecto Cantera Juntos por México AC 教练
当孩子们有了归属感，他们就能在训练和日常生活中保持完整自我，这能帮助他们在童年及以后的人生中茁壮成长。其结果就是产生一代富有同理心且热情友善的孩子，他们不仅安然接受自己，而且与玩乐、活动和运动都能建立积极的关联。
对于孩子们来说，7-12 岁是对培养归属感至关重要的时期。“他们变得更加独立，与同龄人的关系开始变得更加重要。” Coaching Peace 创始人 Diana Cutaia 如是说，“他们更能察觉到他人对待及接纳自己的方式。他们不再只是通过父母或监护人去了解这个世界，也通过他们的同龄人去了解。”
为了让孩子在这个人生中令人激动的时期充分释放所有潜力，成年人必须投入精力去培养孩子的自主感和安全感，这样他们才能在一个充满乐趣、积极向上的环境中自主探索和发现。培养归属感不仅仅是要成为团队的一份子；更要通过促进成长和培养情绪安全感来改变孩子的世界。
玩乐、活动和运动是大力培养归属感的理想空间，而指导这一方式对实现这一点富有积极意义。世界始终需要有关爱心的教练，来帮助每个孩子自由安全地运动和玩乐。对帮助孩子成长满怀热忱的成年人能够与孩子建立稳定的养育关系，并认真承担起指导责任。教练是孩子们坚持运动的首要原因，与教练相处的积极体验能让他们走上终身运动的道路。
人人都可以是教练。