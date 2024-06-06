你拥有安全感，完全不担心会遭受评判、被污名化，或者感到羞耻。你可以测试自己的极限，挑战自己尝试新事物。你觉得有能力展现自我，并制定自己的人生道路。



很有可能的是，在每一个这样的时刻，都有一位充满关爱心的成年人——老师、父母、教练、家人或社区成员——认可你，赋予你力量，并支持你发挥所有潜力。而现在你是一个成年人，有机会开创运动的未来，让每个孩子都能体验到这种归属感，即使你一生中从未当过一天教练。



每个孩子都有其独特的经历、背景、身份认同和兴趣爱好。对教练来说，这是最令人激动的一点，有时也是挑战所在。从身体能力到宗教和文化信仰，再到性别认同，每一个参加训练的孩子都是以完整自我投身其中。我们相信，作为教练最重要的一项责任就是确保每个孩子都能在运动中找到归属感，并确保他们无须否认、隐藏自己的任何一面或者为之感到羞耻。