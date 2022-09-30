如需查询/管理2022年7月12日至9月27日期间在本平台所购商品的订单，请联系Nike客服中心获取帮助。

耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

凭信念拿下胜局
加冕荣耀时刻

入手冠军装备
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

凭信念拿下胜局
加冕荣耀时刻

入手冠军装备
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

至IN登场

Roswell Rayguns Collection

立即选购
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

至IN登场

Roswell Rayguns Collection

立即选购

当季服装精选推荐

耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

Cosmic Unity 系列

立即选购
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

当季篮球装备

立即选购

当季服装精选推荐

耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

Cosmic Unity 系列

立即选购
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

当季篮球装备

立即选购

选购运动员系列

耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

NBA Jersey 球衣

立即选购
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

The Kybrid S2

源自欧文签名球鞋系列的经典版型及混搭风格

立即选购
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

Nike App：独尖齐全 为你集结

立即下载
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

SNKRS：属于你的 NIKE 独门鞋会

立即下载
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

Nike App：独尖齐全 为你集结

立即下载
耐克(Nike)篮球系列-篮球鞋-篮球服装-篮球装备

SNKRS：属于你的 NIKE 独门鞋会

立即下载