扬尼斯·阿德托昆博

扬尼斯·阿德托昆博

从无名新秀崛起成为联盟中最为出色的球员之一，不懈的奋斗精神和无与伦比的激情帮助扬尼斯成为一名极具颠覆性的运动员。一直以来，这只“希腊怪兽”都在激励着全球新生代篮球运动员不断超越自我。

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扬尼斯的体型、速度、攻守全能和篮球技巧搭配得天衣无缝，完美契合现代篮球理念。Zoom Freak 2 经由精心设计，不仅能助力扬尼斯充分展现强悍惊人的身体素质，还能灵活适应各种类型球员的独特打法，不受场上位置、体型或性别影响。

“如果你每天都在全力以赴，那就没有什么能阻挡你前进的步伐。”
——扬尼斯