LeBron James

升格你的伟大

自 18 岁加入联盟，勒布朗·詹姆斯凭借过人的速度和爆发力不断升格，制霸赛场。LeBron 18 后掌 Max Air 气垫搭配全掌 Zoom Air 气垫，助詹姆斯提速更迅猛，升空更霸气，飒出不凡气势。

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“球场上，我需要保持不同的节奏和速度。”勒布朗表示。“我的速率时刻都在变化，所以需要一双出众战靴作为我的强有力后盾。”

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“我一直喜欢轻盈的战靴，但它也要能够驾驭我在比赛中爆发的力量”，勒布朗表示：“轻盈而坚韧始终是我选择战靴的标准。”

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