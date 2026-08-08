Paul George

攻防稳控全场

保罗·乔治凭借行云流水般的球技，牢牢掌控赛局。无论是空挡传球、强切罚球区，还是急停跳投，球场上的他总是从容不迫，不断寻找最佳位置，伺机出手。乔治说：“我一上场就全神贯注于攻守两端，进而可以控制比赛节奏，最终稳控全场。”

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PG 5 采用柔韧灵活的全掌 Nike Air Strobel 缓震配置，舒适回弹，赋予保罗·乔治云端漫步般的出众体验，让 PG 5 成为攻守兼备的双向球员的理想之选。

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