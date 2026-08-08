在 LeBron 17 的设计过程中，勒布朗·詹姆斯给 Nike 设计师 Jason Petrie 和他的团队出了一道难题，他希望设计出一款能够“勇猛赋予无畏力量”的产品。跟随这一方向，Petrie 构思出了这款球鞋，借助 Air 缓震配置为勒布朗提供周全防护，同时令迅疾表现跃升至全新境界。