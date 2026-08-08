LeBron 17 霸王气 难匹敌
LeBron 17 延续勒布朗系列对 Air 缓震配置的挚爱，后掌搭载如此大体积的 Max Air 气垫单元，前掌拥有两块 Zoom Air 气垫单元，铸就舒适灵敏的响应体验。LeBron 17 焕新采用轻盈非凡的 Knitposite 鞋面，造就快速移动、柔韧灵活的赛场表现。
LeBron 17 设计揭秘
在 LeBron 17 的设计过程中，勒布朗·詹姆斯给 Nike 设计师 Jason Petrie 和他的团队出了一道难题，他希望设计出一款能够“勇猛赋予无畏力量”的产品。跟随这一方向，Petrie 构思出了这款球鞋，借助 Air 缓震配置为勒布朗提供周全防护，同时令迅疾表现跃升至全新境界。
势不可挡，性能出众
后跟搭载篮球鞋中体积尤为出众的 Max Air 缓震配置，提供非凡缓震效果，同时营造出色稳定性和舒适度。
抓住时机
前掌搭载两块大体积 Zoom Air 气垫单元，令灵敏响应性能跃升至全新级别，带来更快更具爆发力的全场推进。
柔韧保护
全新 Knitposite 科技结合贴合的 Flyknit 编织结构及具备防护性能的 Foamposite 科技，打造巧搭轻盈、如袜子般舒适的鞋面，并在关键区域覆以硬质外层，塑就无所畏惧的赛场风范。