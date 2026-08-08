LeBron 17 霸王气 难匹敌

LeBron 17 延续勒布朗系列对 Air 缓震配置的挚爱，后掌搭载如此大体积的 Max Air 气垫单元，前掌拥有两块 Zoom Air 气垫单元，铸就舒适灵敏的响应体验。LeBron 17 焕新采用轻盈非凡的 Knitposite 鞋面，造就快速移动、柔韧灵活的赛场表现。

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LeBron 17 设计揭秘

在 LeBron 17 的设计过程中，勒布朗·詹姆斯给 Nike 设计师 Jason Petrie 和他的团队出了一道难题，他希望设计出一款能够“勇猛赋予无畏力量”的产品。跟随这一方向，Petrie 构思出了这款球鞋，借助 Air 缓震配置为勒布朗提供周全防护，同时令迅疾表现跃升至全新境界。

LeBron 17

势不可挡，性能出众

后跟搭载篮球鞋中体积尤为出众的 Max Air 缓震配置，提供非凡缓震效果，同时营造出色稳定性和舒适度。

LeBron 17

抓住时机

前掌搭载两块大体积 Zoom Air 气垫单元，令灵敏响应性能跃升至全新级别，带来更快更具爆发力的全场推进。

LeBron 17

柔韧保护

全新 Knitposite 科技结合贴合的 Flyknit 编织结构及具备防护性能的 Foamposite 科技，打造巧搭轻盈、如袜子般舒适的鞋面，并在关键区域覆以硬质外层，塑就无所畏惧的赛场风范。

LeBron 17
LeBron 17, LeBron 17

LeBron 17

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LeBron 17

儿童 LeBron 17

全新 LeBron 17 专为儿童精心设计，从鞋底到鞋面全方位创新升级。焕新材料和设计专为成长中的小脚丫匠心打造，让小小身躯制霸全场。

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