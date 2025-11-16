Forever King

LeBron XXIII - 6/23

'BUBBLE BOY' 园区冠军

2019-2020赛季，堪称一段跌宕起伏的传奇篇章。这一年，篮球界痛失科比·布莱恩特和大卫·斯特恩；全美爆发社会公正运动；新冠疫情突袭，赛季一度全面停摆。这一连串的转折，最终只能由这位“国王”来画上句点。

当赛季在奥兰多迪士尼的“泡泡园区”重启时，勒布朗·詹姆斯状态火热，扛起了整支球队和美国人民的希望。他带领湖人赢得队史第17座总冠军奖杯，个人场均贡献 29.8 分、11.8 个篮板和 8.5 次助攻。勒布朗也因此摘下个人第4枚总冠军戒指与第4座总决赛 MVP 奖杯。而在球场之外，他也继续履行着“人民的冠军”角色，始终不忘对科比·布莱恩特的承诺——推动篮球不断向前。

细节生辉

LeBron XXIII ‘Bubble Boy’ 鞋面采用银色光泽感设计，复刻泡泡表面的流光溢彩。中足冠部以紫色边框勾勒，冠部与外底的银色渐变效果赋予鞋款满满的活力感。胶体耐克勾和后跟的悬浮感王冠标志是该鞋款的点睛之笔，为每一次迈步注入跃动能量。

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越
二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA 生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

细节生辉

LeBron XXIII ‘Bubble Boy’ 鞋面采用银色光泽感设计，复刻泡泡表面的流光溢彩。
中足冠部以紫色边框勾勒，冠部与外底的银色渐变效果赋予鞋款满满的活力感。
胶体耐克勾和后跟的悬浮感王冠标志是该鞋款的点睛之笔，为每一次迈步注入跃动能量。

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

