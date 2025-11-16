Forever King

LeBron XXIII - 6/23
'BUBBLE BOY' 园区冠军
2019-2020赛季，堪称一段跌宕起伏的传奇篇章。这一年，篮球界痛失科比·布莱恩特和大卫·斯特恩；全美爆发社会公正运动；新冠疫情突袭，赛季一度全面停摆。这一连串的转折，最终只能由这位“国王”来画上句点。
当赛季在奥兰多迪士尼的“泡泡园区”重启时，勒布朗·詹姆斯状态火热，扛起了整支球队和美国人民的希望。他带领湖人赢得队史第17座总冠军奖杯，个人场均贡献 29.8 分、11.8 个篮板和 8.5 次助攻。勒布朗也因此摘下个人第4枚总冠军戒指与第4座总决赛 MVP 奖杯。而在球场之外，他也继续履行着“人民的冠军”角色，始终不忘对科比·布莱恩特的承诺——推动篮球不断向前。
细节生辉
LeBron XXIII ‘Bubble Boy’ 鞋面采用银色光泽感设计，复刻泡泡表面的流光溢彩。中足冠部以紫色边框勾勒，冠部与外底的银色渐变效果赋予鞋款满满的活力感。胶体耐克勾和后跟的悬浮感王冠标志是该鞋款的点睛之笔，为每一次迈步注入跃动能量。
6/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越
二十余年，在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。
配色故事
LeBron XXIII - 6/23
'BUBBLE BOY' 园区冠军
2019-2020赛季，堪称一段跌宕起伏的传奇篇章。这一年，篮球界痛失科比·布莱恩特和大卫·斯特恩；
全美爆发社会公正运动；新冠疫情突袭，赛季一度全面停摆。
这一连串的转折，最终只能由这位“国王”来画上句点。
当赛季在奥兰多迪士尼的“泡泡园区”重启时，勒布朗·詹姆斯状态火热，扛起了整支球队和美国人民
的希望。他带领湖人赢得队史第17座总冠军奖杯，个人场均贡献 29.8 分、11.8 个篮板和 8.5 次助攻。
勒布朗也因此摘下个人第4枚总冠军戒指与第4座总决赛 MVP 奖杯。而在球场之外，
他也继续履行着“人民的冠军”角色，始终不忘对科比·布莱恩特的承诺——推动篮球不断向前。
6/23
王者之巅
从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。
23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。