Forever King

LeBron XXIII - 6/23

2019-2020赛季，堪称一段跌宕起伏的传奇篇章。这一年，篮球界痛失科比·布莱恩特和大卫·斯特恩；全美爆发社会公正运动；新冠疫情突袭，赛季一度全面停摆。这一连串的转折，最终只能由这位“国王”来画上句点。

当赛季在奥兰多迪士尼的“泡泡园区”重启时，勒布朗·詹姆斯状态火热，扛起了整支球队和美国人民的希望。他带领湖人赢得队史第17座总冠军奖杯，个人场均贡献 29.8 分、11.8 个篮板和 8.5 次助攻。勒布朗也因此摘下个人第4枚总冠军戒指与第4座总决赛 MVP 奖杯。而在球场之外，他也继续履行着“人民的冠军”角色，始终不忘对科比·布莱恩特的承诺——推动篮球不断向前。