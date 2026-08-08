10 公里是全球最受欢迎的跑步距离之一。

这项训练需要兼具速度与耐力：耐力跑对你来说是一项挑战，疾速跑用来提升兴奋度，而恢复跑则能够帮助你变得更加强壮。至此，你将蓄势待发，从起跑线开始并一路奔驰抵达终点线。

每一项跑步训练计划都可在 Nike Run Club App 中找到对应的语音指导。这是一项为期约 8 周的训练计划，语音指导可根据你的经验和需求作出灵活独特的调整。无论距比赛日还有多久，4 周抑或 8 周，你都可随时加入此计划。

你为此训练计划投入的努力，它会等值回馈给你，这由你来掌控。我们建议在 10 公里比赛前进行至少 4 周的训练计划，这样你可以舒适开跑，完成经过规划的训练。

起跑线见！