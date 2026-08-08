马拉松训练计划
马拉松是一项终极公路竞赛，而马拉松训练之旅是一次终极跑步体验。
通过每周的耐力跑和恢复跑训练计划，增强所需耐力。同时，通过各式疾速跑训练计划，提高跑步效率。而至关重要的一点则是让你成为一名更智慧的跑者，从容站上终极起跑线。
马拉松训练计划囊括了 90 项跑步训练，几乎每项计划都可在 Nike Run Club App 中找到对应的语音指导。这是一项为期约 18 周的训练计划，在你备赛马拉松期间，语音指导可根据你的经验和需求，因人而异地作出调整。无论距比赛日 12 周或 18 周，你都可以随时加入此计划。
你为此训练计划投入的努力，也会等值回馈给你，掌控权完全在你手里。我们建议在马拉松比赛前进行至少 12 周的训练计划，这样你可以舒适开跑，完成计划训练。
起跑线见！
跟随 Bennett 教练开始训练
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马拉松训练的基本目标是助你跑完全程。不仅要到达终点线，而且要以优异成绩冲破终点线。
Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett
训练计划概览
这里是此计划前两周的训练示范。下载计划即可了解其余 16 周的训练内容。
剩余 18 周
- Nike Run Club 语音指导：10 分钟跑或 10 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：首次疾速跑或疾速跑：间歇跑/ 5 分钟热身/1 分钟 5 公里配速，进行 8 次/1 分钟间歇跑中途恢复
- Nike Run Club 语音指导：2 英里跑或恢复跑：3.2 公里/2 英里跑
- Nike Run Club 语音指导：7 分钟跑或 7 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：5 英里跑或耐力跑：8 公里/5 英里跑
剩余 17 周
- Nike Run Club 语音指导：12 分钟跑或 12 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：5 公里跑或恢复跑：5 公里/3.1 英里跑
- Nike Run Club 语音指导：下一次疾速跑或疾速跑：间歇跑/5 分钟热身/1 分钟 5 公里配速/2 分钟 10 公里配速/1 分钟 5 公里配速/45 秒 1 英里配速，进行 2 次/2 分钟 10 公里配速/1 分钟 5 公里配速/45 秒 1 英里配速/30 秒最佳配速/15 秒最佳配速/1 分钟间歇跑中途恢复
- Nike Run Club 语音指导：1 公里跑或恢复跑：1.6 公里/1 英里跑
- Nike Run Club 语音指导：10 公里跑或耐力跑：10 公里/6.2 英里跑