马拉松是一项终极公路竞赛，而马拉松训练之旅是一次终极跑步体验。

通过每周的耐力跑和恢复跑训练计划，增强所需耐力。同时，通过各式疾速跑训练计划，提高跑步效率。而至关重要的一点则是让你成为一名更智慧的跑者，从容站上终极起跑线。

马拉松训练计划囊括了 90 项跑步训练，几乎每项计划都可在 Nike Run Club App 中找到对应的语音指导。这是一项为期约 18 周的训练计划，在你备赛马拉松期间，语音指导可根据你的经验和需求，因人而异地作出调整。无论距比赛日 12 周或 18 周，你都可以随时加入此计划。

你为此训练计划投入的努力，也会等值回馈给你，掌控权完全在你手里。我们建议在马拉松比赛前进行至少 12 周的训练计划，这样你可以舒适开跑，完成计划训练。

起跑线见！