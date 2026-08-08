5 公里畅跑既有趣又令人兴奋，5 公里跑步训练会带给你同样的感受。

你将体验各式各样的疾速跑，因为加速会带来乐趣。你也将体验恢复跑和耐力跑，变换跑步场所会令你充满新鲜感，跑程将因此增长。伴着兴奋的心情从起跑线出发，并在抵达终点线的沿途中获得乐趣。

每一项跑步训练计划都可在 Nike Run Club App 中找到对应的语音指导。这是一项为期约 8 周的训练计划，语音指导可根据你的经验和需求作出灵活独特的调整。无论距比赛日还有多久，4 周抑或 8 周，你都可随时加入此计划。

你为此训练计划投入的努力，它会等值回馈给你，这由你来掌控。我们建议在 5 公里跑步开始前进行至少 4 周的训练计划，这样你可以舒开跑，完成经过规划的训练。

起跑线见！