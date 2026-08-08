半程马拉松训练计划
半程马拉松是一项充满挑战，同时令你作为一名跑者和运动员而倍感自豪的比赛。通过耐力跑和恢复跑进行耐力训练，从而让你变得更加强大。此外，你还将通过各种趣味疾速跑训练提升你的速度。
这项半程马拉松计划为期 14 周，助你从站上起跑线即准备充分，确保顺利跑向终点。该计划的目标不仅是让你变得更强、更快，而且还会让你变得更加智慧。我们认为，成为一名优秀运动员，背后一定有一位出色的优秀教练提供指导。
该计划中的每一项跑步都配有 NRC App 语音指导（可在 Nike Run Club App 中找到）。执行训练计划的每一天，你都可以选择与其中优秀的教练和运动员同跑。
起跑线见！
跟随 Bennett 教练开始训练
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你要为自己站上起跑线而自豪，身为运动员，庆祝自己所取得的进步是件很容易就能做到的事。
Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett
训练计划概览
这里提供此项计划前两周的训练示范。下载计划即可了解其余 12 周的训练内容。
剩余 14 周
- Nike Run Club 语音指导：剩余 14 周或 15 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：首次疾速跑或疾速跑：间歇跑/5 分钟热身/1 分钟间歇跑，5 公里配速，进行 8 次/1 分钟间歇跑中途恢复
- Nike Run Club 语音指导：放松跑或 25 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：一难两易或疾速跑：法特莱克跑/5 分钟热身/21 分钟法特莱克跑：在 1 分钟冲刺跑与 2 分钟放松跑之间交替进行，共计 21 分钟
- Nike Run Club 语音指导：5 公里跑或耐力跑：5 公里/3.1 英里跑
剩余 13 周
- Nike Run Club 语音指导：剩余 13 周或 15 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：全力以赴或疾速跑：间歇跑/5 分钟热身/1 分钟 1 英里配速/2 分钟 5 公里配速/3 分钟 10 公里配速/2 分钟 5 公里配速/1 分钟 1 英里配速/1 分钟间歇跑中途恢复
- Nike Run Club 语音指导：放松恢复跑或 35 分钟恢复跑
- Nike Run Club 语音指导：加速跑。重复。或疾速跑：间歇跑/5 分钟热身/1 分 30 秒 5 公里配速，进行 4 次/1 分 30 秒 1 英里配速，进行 1 次/1 分 30 秒 5 公里配速，进行 4 次/1 分 30 秒 1 英里配速，进行 1 次/45 秒恢复跑（5 公里配速间歇跑后）/1 分钟恢复跑（1 英里配速间隔跑后）
- Nike Run Club 语音指导：四英里跑或耐力跑：6.4 公里/4 英里