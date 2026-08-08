半程马拉松是一项充满挑战，同时令你作为一名跑者和运动员而倍感自豪的比赛。通过耐力跑和恢复跑进行耐力训练，从而让你变得更加强大。此外，你还将通过各种趣味疾速跑训练提升你的速度。

这项半程马拉松计划为期 14 周，助你从站上起跑线即准备充分，确保顺利跑向终点。该计划的目标不仅是让你变得更强、更快，而且还会让你变得更加智慧。我们认为，成为一名优秀运动员，背后一定有一位出色的优秀教练提供指导。

该计划中的每一项跑步都配有 NRC App 语音指导（可在 Nike Run Club App 中找到）。执行训练计划的每一天，你都可以选择与其中优秀的教练和运动员同跑。

起跑线见！