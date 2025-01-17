多伦多猛龙队球衣与装备

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2024/25 赛季多伦多猛龙队 (Scottie Barnes) Hardwood Classics
2024/25 赛季多伦多猛龙队 (Scottie Barnes) Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2024/25 赛季多伦多猛龙队 (Scottie Barnes) Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
¥699
2024/25 赛季多伦多猛龙队 (Scottie Barnes) City Edition
2024/25 赛季多伦多猛龙队 (Scottie Barnes) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣
2024/25 赛季多伦多猛龙队 (Scottie Barnes) City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

多伦多猛龙队球衣与装备

借助 Nike 匠心设计的多伦多猛龙队官方球衣和装备，彰显对这支北方劲旅的敬意与热爱。1995 年，猛龙队以扩编球队的形式建立，球队名称从 2,000 多个征选名中选中，并且也因为侏罗纪公园电影系列的风靡而受到积极影响。猛龙队球衣产品提供多种配色，供你随心选择，其中包括球员版和球迷版设计，另有出众版型彰显你出众的球迷风范以及对挚爱球员的支持。猛龙队球衣可以与猛龙队连帽衫、T恤、短裤等单品自由搭配，查看完整的 NBA 系列球迷装备 ，掌握篮球服装的最新动态。