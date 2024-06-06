努力做个勇敢的人
如何指导女孩参与运动
专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《运动激励手册·如何指导女孩参与运动》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。
参与运动通常需要敢于冒险的精神。无论是学习新技能，尝试不熟悉的训练动作还是凭借自己的力量去突破最后一道防线，这些都潜藏着风险。女孩经常会因为做对一些事而收获赞扬和奖励，但在尝试新技能却未能成功掌握时，她们鲜少能获得同样的积极反馈。
因此，就运动而言，如果女孩无法保证自己胜券在握，就很可能不愿做出尝试。但是，如果女孩从不尝试来一次大胆的传球、勇猛的扑救，或者总是局限于自己最擅长的田径比赛，那么她将错失很多精彩绝伦的运动体验。
让我们想象一下，有的女孩虽然不确定自己能否命中得分，但还是会射出那一球；有的女孩虽然最擅长自由泳，但还是要试一试蝶泳；还有的女孩在临时当守门员时丢了八个球，但最终守住了让全场铭记的关键一球。这些女孩已经学会如何勇敢，她们的运动生涯和人生道路也将就此迎来新的篇章。
查看此 TED 演讲，进一步了解如何培养女孩的勇气。
奠定坚实基础，助她迈向成功
- 鼓励女孩敢于冒险
当你帮助女孩设定个人目标时，鼓励她们通过学习新技能、尝试新的位置甚至是运动项目等方式培养勇气。在热身环节，让女孩大声喊出当天要尝试的新事物。为女孩提供大量机会去尝试新事物，例如，在每场比赛和练习中换位。
- 在女孩尝试新事物时加油打气
无论何时，都要为勇敢的行为喝彩。注意那些偷偷在你视线之外尝试新事物的女孩。设立“勇者运动员”奖，并确保每次都颁给不同的人。请记住，优异的表现固然值得称赞，但我们首先要鼓励每一个微小的进步，正是这些进步造就了优异表现。
- 宽容错误
允许犯错。设计一种肢体语言（例如，通过抹一下肩膀的方式来表示她们“摆脱”了错误），以此提醒女孩要忘掉错误继续前进。一定要让女孩知道，你也并非十全十美。和她们分享你犯过的错。当女孩们知道你也并非完美的时候，她们也就懂得了不必过分苛求自己。