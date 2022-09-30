对欧文而言，速度就是力量的源泉，也是制胜的关键所在。Ben 和他的团队以速度为设计核心，模拟轮胎支撑车辆转向设计出了一种外底。他表示：“我们希望他在转弯时亦能展现非凡疾速。这一新型的弧形外底让他可以在身体倾斜时有效调整速度。”将外底打造成弧形可确保他不会因为方向的急速转变而失去前进的动力。相反，能量不仅会传至下一个动作，且一点都不会浪费。