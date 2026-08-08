专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《女孩运动教导指南》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。



女孩天性热爱运动，热爱全力以赴。相关研究证实了这一点：3/4 的女孩表示，对于体育运动，她们最喜爱的部分在于其中的各种竞争比拼。她们还喜欢兼顾竞争性和运动乐趣的团体运动。我们要认识到女孩并不脆弱，她们也并不比男孩更易受伤。最重要的是，女孩想要参与运动。



这并不是说你要让她们尽情混战，或在每次练习中计分。而是要为女孩营造友好的竞争氛围，帮助她们掌握更多核心技巧。



那些能让孩子们运动起来并尽量减少休息时间的游戏都是不错的选择。能够培养孩子们相互交流、团队合作、解决问题和运动技能的游戏都可以尝试。我们会推荐一些有趣、简单的活动，为她们灌输这些概念，帮助女孩们运动起来。



我们希望孩子们能多多运动起来——这也是孩子们所渴望的。因此，请务必修改那些通常不适合孩子们的游戏（比如贴标签）。例如，在一个修改版本的标签游戏中，被标记后，参与者只要冻结 5 秒钟并喊出自己最喜欢的运动员或球队的名字，然后就可以跳起来，重新加入到游戏中来。



要参加比赛，女孩也必须有合适的服装，这不仅是为了运动，也是为了保护她们的身体。如果一个女孩看起来不舒服或者她突然退出了运动，她可能需要像运动内衣这样的个人装备。在父母或看护人的陪同下，选择对女孩来说最适当的方式来保护她，确保她能安全舒适地参与运动。