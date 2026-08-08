确保运动场所适合女孩

专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并创立了《女孩运动教导指南》（Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。



就实际情况而言，运动装备和场所在设计时往往并未考虑到女孩。尽管并非有意为之，但这种趋势在很多方面都愈演愈烈。女孩们总要穿过公园才能找到洗手间，或者总是得穿男队的旧制服，种种现象都在传递一种信息，即女孩运动员总是被忽略。防护装备有时也未能周全地考虑到女孩的需求，最终导致不合身、不舒适，甚至是不安全的问题。



很多时候，女孩都不得不勉强将就，而这显然给她们的运动体验带来了负面影响。



女孩需要合身的运动装备和运动服装，还需要干净、安全且就近的空间来满足个人卫生需求。此外，活动安排地点和时间也应充分考虑到女孩的人身安全。虽然不一定要修建高档洗手间，但在安排运动课程和地点时，我们有必要考虑这些需求，让女孩享有安全舒适的运动体验。



请谨记，不鼓励女孩参与运动的现象时有发生，即便现身运动场对她们来说都冒着一定风险。因此，重中之重是营造积极且卫生的环境，让女孩感到安全并能从中收获乐趣，不受歧视和非议。