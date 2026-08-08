不以成败论英雄，赞扬女孩在运动中的点滴进步

专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《女孩运动教导指南》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。



看着自己在某件事上不断进步会备受鼓舞。女孩们希望教练能鼓励她们关注自己的成长进步，而非过分看重比赛结果。这是吸取经验教训的好机会，也是运动的真正意义所在。每一次挥杆、传球、冲刺或踢射，都将让女孩进一步成长。每一次失误、磕绊、挥空或犯规也是如此。



在教练技术中，这叫做“精通法”，即通过一系列技巧激发运动员的斗志、锻炼运动技能并减轻焦虑。掌握精通法的教练能够更好地引导年轻人参与体育运动，自主掌控学习生涯。这些教练会专注于：



运动员能自主掌控的事情：教练专注于运动员能自主掌控的事情——比如投入精力、尝试新事物、坚持做一些很难做到的事情——能够帮助她们建立成功的必备要素，而不是仅仅关注最后的结果。专注于运动员能自主掌控的事情，还能帮助她们明白如何规划自己的道路，以及要成为什么样的运动员。



一点一滴的进步：没有人能拿起网球拍就成为塞雷娜·威廉姆斯。如果刚开始接触网球的女孩总是拿自己跟队里最优秀的选手，甚至威廉姆斯相比较，那她一定会备受打击。实际上，她更应该关注自己取得的一点一滴的进步：第一次击球过网、坚持时间最久的一个回合、第一次成功的上手发球，这些都是她保持前进的动力。



从犯错的打击中恢复过来：犯错对女孩的内在影响要大于男孩，她们更容易因犯错而受到打击，从而导致她们选择放弃运动来回避痛苦。正确引导女孩走出阴霾，可以帮助她们树立信心，全身心投入下一场比赛，享受运动的乐趣。



女孩们需要明明白白看到自己的进步，不只在乎输赢，更要关注她们正在学习的技能。没有人生来就手捧冠军奖杯。伟大的成就需要时间的锤炼。因此，为自己每一天取得的小小进步喝彩（技巧培养、刻苦训练、加油打气和团队合作），与庆祝比赛取胜和进球得分一样重要。