通过体育运动培养女孩的勇气

专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并创立了《女孩运动教导指南》（Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。



参与运动通常需要敢于冒险的精神。无论是学习新技能，尝试不熟悉的训练动作还是凭借自己的力量去突破最后一道防线，这些都潜藏着风险。女孩经常会因为做对一些事而收获赞扬和奖励，但在尝试新技能却未能成功掌握时，她们鲜少能获得同样的积极反馈。



因此，就运动而言，如果女孩无法保证自己胜券在握，就很可能不愿做出尝试。但是，如果女孩从不尝试来一次大胆的传球、勇猛的扑救，或者总是局限于自己最擅长的田径比赛，那么她将错失很多精彩绝伦的运动体验。



让我们想象一下，有的女孩虽然不确定自己能否命中得分，但还是会射出那一球；有的女孩虽然最擅长自由泳，但还是要试一试蝶泳；还有的守门员女孩虽然已经错失了八个球，但她没有放弃，并最终奇迹般地守住了关键的那一球。这些女孩已经学会如何勇敢，她们的运动生涯和人生道路也将就此迎来新的篇章。