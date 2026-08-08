鼓励女孩在体育运动中建立友谊

专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。为此，Nike 携手社区合作伙伴与专家，致力于扭转这种趋势，并撰写了《女孩运动教导指南》(Coaching Girls Guide)，用于指导、赋能和支持年轻运动员。



运动具有多方面的重要作用——你可以从中总结教训，树立信心、建立关系。在参与体育运动的过程中，女孩能够从同龄人、教练、父母等人身上学习到很多东西。作为终身运动员*和亲密队友，他们对女孩的成长影响深远。



专家研究发现通过运动结交朋友，获得团队归属感，是女孩们热爱运动的首要原因。他们还有一个重要的发现：如果女孩喜欢她的运动教练，她将来继续参与体育运动的意愿明显会强烈许多。花时间去熟悉每一位女孩，优先安排团队协作练习，并确保女孩定期与新伙伴组合搭档，都是帮助她们爱上运动的好方法。



不论执教何种运动项目，也不论处于什么水平，最具影响力的教练往往都是在立德育人，而不是仅仅教授运动技巧。在运动中结识的人可能是女孩生活中最重要的人。为了鼓励女孩长期参与运动，让女孩与队友及教练建立积极的关系十分重要。