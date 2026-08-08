鼓励女孩长期参与体育运动

女孩渴望运动。她们渴望跑跳、竞争、冒险，成为团队的一分子。让女孩来到运动场或健身房运动，确保她们拥有合适的装备（例如，运动内衣和发带），并让她们持之以恒地参与运动，这需要我们付出许多努力。



专家指出，当女孩们有机会参与运动时，她们在身体、精神、情感和社交方面都会表现得更优异。但今天，女孩放弃运动的比率是男孩的两倍。对都市和有色肤色的女孩来说，这个比率甚至更高。



尽管如此，我们每个人仍然可以贡献自己的力量，鼓励女孩参与并坚持体育运动。让女孩与体育运动建立起一种积极且有意义的关系需要几个关键因素：



创造机会 ，让她们成为团队的一员，参加比赛，结交朋友，并与队友和身边的成年人建立联系。





，让她们成为团队的一员，参加比赛，结交朋友，并与队友和身边的成年人建立联系。 树立榜样 也至关重要，这些榜样可以是乐于赞美女性运动员的女教练和女孩们生活中的人等。受到赞美的女孩长大后更有可能继续坚持体育运动。





也至关重要，这些榜样可以是乐于赞美女性运动员的女教练和女孩们生活中的人等。受到赞美的女孩长大后更有可能继续坚持体育运动。 最后，为了鼓励女孩回归并坚持运动，我们需要首先从团队内部开始推行一种包容和赞美女孩的体育文化，最终让这种文化落地生根。



Nike 与社区合作伙伴及专家正致力于扭转女孩放弃运动的趋势。在此过程中，女孩身边的成年人可以发挥督促和协同作用，与我们一道努力，为她们创建积极美好的运动体验，让她们在赛场、跑道、球场等各种运动场所尽情享受运动乐趣。因此，我们特别撰写了这份入门指南。