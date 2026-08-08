作为有史以来最伟大的高中生球员之一，科比从高中篮球平台进入职业联盟，开启了自己的职业生涯。高中时期的科比已经拥有出众的天赋与技术，他对篮球无与伦比的热爱以及对成为精英球员的渴望，启迪了中国无数少年。

20多年以来，科比和他的曼巴精神，成为一代又一代中国球迷的信仰，科比对篮球近乎痴迷的热爱、对胜利的渴望，和对自身心态与技艺的打磨，都让无数中国青少年深受鼓舞，从而勇敢地走上球场，追逐自己的篮球梦想。