作为有史以来最伟大的高中生球员之一，科比从高中篮球平台进入职业联盟，开启了自己的职业生涯。高中时期的科比已经拥有出众的天赋与技术，他对篮球无与伦比的热爱以及对成为精英球员的渴望，启迪了中国无数少年。
20多年以来，科比和他的曼巴精神，成为一代又一代中国球迷的信仰，科比对篮球近乎痴迷的热爱、对胜利的渴望，和对自身心态与技艺的打磨，都让无数中国青少年深受鼓舞，从而勇敢地走上球场，追逐自己的篮球梦想。
科比与中国有着极为深厚的缘分，他发自内心地欣赏中国年轻球员们对于篮球的执着与热爱，在过去的数十年间，科比频繁地造访中国，不遗余力地帮助年轻球员，特别是青少年球员们，提升篮球水平并增强内心的精神力量。
2019年，科比最后一次来到中国，以篮球大使的身份助力中国篮球发展，亲自为耐克中国高中篮球联赛揭幕，与Nike一同开启了中国高中篮球的新篇章。作为从高中生球员转变为职业球员的典范，科比深知高中篮球联赛对广大年轻球员们的意义，他希望年轻球员们努力提升自己，更要抓住一切机会证明自己。
为了致敬科比对中国篮球的卓越贡献，以科比为原型的耐克中国高中篮球联赛MVP奖杯就此诞生，激励更多年轻球员在球场上打出曼巴精神，冲击更好的自己。在即将开打的2020年度耐高全国决赛的舞台上，更多热血少年们将在赛场上挥洒汗水与热血，用行动致敬科比，让曼巴精神在耐高联赛的舞台，由此生生不熄。
身为四个女孩的父亲，退役后的科比，专注投身于青少年，尤其是女孩们的教练工作，帮助女孩通过运动发现更好的自己。今天，在他这份努力的影响下，更多人开始正视，女孩的未来体育培养和教育问题。
因此Nike发布“执教女孩运动指导手册”，凝聚更多社会力量，去指引女孩们积极参与体育运动，从而通过运动帮助女孩开启更多潜能。让更多女孩有机会投身于赛道、跑道及球场……以此扭转女孩缺席体育运动的趋势。
身为四个女孩的父亲，退役后的科比，专注投身于青少年，尤其是女孩们的教练工作，帮助女孩通过运动发现更好的自己。今天，在他这份努力的影响下，更多人开始正视，女孩的未来体育培养和教育问题。
因此Nike发布“执教女孩运动指导手册”，凝聚更多社会力量，去指引女孩们积极参与体育运动，从而通过运动帮助女孩开启更多潜能。让更多女孩有机会投身于赛道、跑道及球场……以此扭转女孩缺席体育运动的趋势。