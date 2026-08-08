跑步所需营养并没有那么复杂，想要跑得更远更快，你不必遵循高脂低碳或低脂高碳的饮食，也不必与糖分道扬镳。如果你希望以更合理的方式获取能量，可以用蛋白质、碳水化合物和健康脂肪这个万无一失的组合来搭配饮食，确保你的每一餐都营养均衡。

精准营养公司的运动表现营养总教练兼注册营养师瑞安·马希尔（Ryan Maciel）说：“你的食物中可以包含 1 至 2 个手掌大小量的蛋白质，如家禽肉和鱼肉，或者如果你是素食主义者，可以选择豆类和豆腐；1 或 2 个拳头大小量的蔬菜，尽量摄入各种颜色的蔬菜；1 或 2 把富含碳水化合物的食物，如水果和全谷物；以及 1 或 2 个拇指大小量的健康脂肪，如牛油果、坚果和橄榄油。”只要按照这些组合搭配饮食，即可为你的身体提供出色运动表现以及恢复所需的营养。

瑞安·马希尔建议，如果条件允许，你应该选择天然健康食品，而不是经过加工的食品，因为前者营养密度更高、更充分。也就是说，能选择橙子，就不要选择橙汁；能选择全麦食品，就不要选择白面包或精米饭。