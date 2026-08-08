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从艺术家、潮⼈、意见领袖的创作故事中汲取运动与⽂化的灵感。
文化
22 岁的圣卢西亚帆船手正在改变帆船运动的印象，并向世人展示家乡的社区文化。
年仅 17 岁的原住民运动员锡兰德·基诺斯威（Theland Kicknosway），同时也是舞者和活动家。他透过社会运动连结自我的原住民文化，并向大家展示它的历史。
内森·费略特（Nathan Féliot）力图打破社会成见，拒绝一味满足父母的期望，立志成为家族中的首位舞者。
尊重环境是清熊（ClearBear）和哈特帕（Haatepah）兄弟俩原住民文化的一部分。他们表示，这同时也是每个人可以培养的理念。
滑板手浅川美尾（Mio Asakawa）和美发沙龙老板细野雅美（Masami Hosono）分属不同领域，但是有一件事却是共通的：想进步，只有不断去练习。
辛西娅·塞万提斯·古姆斯（Cynthia Cervantes Gumbs）和崔维斯·古姆斯（Travis Gumbs）的个性风格受到传统文化的启发，他们身体力行传播传统文化以及进行文化交流，旨在增进人们对黑人和拉丁裔社群的了解。"
现居伦敦的斜杠青年乔治亚·帕默（Georgia Palmer）和乔尔·帕默（Joel Palmer）认为，唯有做自己才是真正的处世之道。
这位23岁运动员兼模特，作为小镇上第一代的大学毕业生，看她如何追逐梦想中的教育和大都市呢？
玛丽亚姆·赛义夫（Mariam Al-Saif）是一名来自科威特的潜水员兼企业家。在她的帮助下，越来越多的女性开始投入水下运动，而她也借助这条纽带为这些女性创建了一个具有包容性的社群。
19 岁的汤姆·奥斯汀（Tom Austin）和迪芭·赫克马特（Deba Hekmat）在各自的领域不断突破创新，演绎不一样的新生代。
26 岁的赵秀雅（Suea Cho）服务于知名零售品牌Opening Ceremony，在时尚设计界闯出一番天地后，现在她重拾昔日的烹饪爱好。
成功战胜癌症后，来自阿尔伯克基的攀岩运动员法维亚·杜碧珂（Favia Dubyk）重拾自己的热情，再次找到面对生活的力量和目标。
自然之美近在咫尺，只待我们用心发现。让我们来认识下这位热爱自然的环境教育工作者，他希望通过分享对美的认知，寻求积极的改变。
对于这几位现居伦敦的室友来说，舞蹈是一种表达方式。她们认为，通过舞蹈可以连接世界。
斜杠青年莉莲·阿亨坎（Lillian Ahenkan）的加纳血统、悉尼成长经历以及勇于掌控自己未来的那份自信，造就了她独特的个人风格。