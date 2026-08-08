文化

她深入深潜

玛丽亚姆·赛义夫（Mariam Al-Saif）是一名来自科威特的潜水员兼企业家。在她的帮助下，越来越多的女性开始投入水下运动，而她也借助这条纽带为这些女性创建了一个具有包容性的社群。