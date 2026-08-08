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天才、精英、或⾝边的运动凡⼈—这⾥记录为运动⽽⽣的⼈。
运动员*
奖牌不是拳击界天才少女 Cindy Ngamba 的终极目标。作为难民社群的骄傲，对梦想的不懈追求才是她的加冕勋章。她代表的不仅是她自己，更是社群中的每一个人。
Nike x Megan Rapinoe
过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。
人物
这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。
蕾妮·蒙哥马利（Renee Montgomery）是第一位由 WNBA 球员转职为老板兼副总裁的女性，但她保证自己不会是最后一位。
足立梓（Azusa Adachi）在 29 岁时才开始接触滑板。现在，通过“滑板女孩快照”的项目，她想给新一代滑手更多鼓励。
对于清水由海（Yukai Shimizu）来说，心灵修炼和畅快地奔跑并不冲突，而是相得益彰。
在事业起飞阶段，一次意外事故让卡洛斯·布朗（Carlos Brown）不得不重新思考自己的生活和他热爱的高尔夫运动。
艾伦·兰德罗斯（Alan Landeros）直到 16 岁才发现他对街头足球的热情。现在他正在挽回曾经错过的时光。
莱奥诺拉·曼萨诺（Leonora Manzano）曾经一度沉迷派对，不健康的生活方式导致她身体状况出现了异常。如今，她变身跑步达人，在墨西哥城死火山的山间小径自在畅跑，寻回了内心的平静和生活的节奏。
在墨西哥，橄榄球是一项不受关注且很少女性会参与的运动。玛丽亚·普鲁因（María Pruijn）却能在橄榄球场上得到力量。
梅兰妮·加拉特（Melanie Garate）和杰西尼亚·加拉特（Jessenia Garate）这对双胞胎姐妹的母亲曾是叱咤科尼岛球场的手球健将，如今，姐妹二人传承母亲的事业，在同一个球场斩获冠军。
高美琪（Maggi Gao）从小就不喜欢体育运动，直到她遇见篮网球，才找到自己的激情所在。
即便德里克·纳里恩（Derick Narine）从圭亚那搬到了纽约，他也依然热爱板球和这个社群。
法国足球员弗洛伦·奎桑（Florine Kouessan）全心筹建的女子足球队女巫足球俱乐部（Witch FC），正是她所处时代的缩影。
让我们来认识这位用镜头记录街头篮球的影像制作者普维瑞斯先生（Mister Pvris）。
来自法国的击剑运动员麦迪·伊利斯（Meddy Elice）自成一派的快速出剑风格经常让他的对手猝不及防。
女足在巴西以及全世界都经历了哪些变化？且听巴西足球精英运动员安德烈莎·阿尔维斯（Andressa Alves）娓娓道来。