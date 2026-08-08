人* | Athletes*

天才、精英、或⾝边的运动凡⼈—这⾥记录为运动⽽⽣的⼈。

Nike 运动员：Cindy Ngamba

运动员*

Cindy Ngamba

奖牌不是拳击界天才少女 Cindy Ngamba 的终极目标。作为难民社群的骄傲，对梦想的不懈追求才是她的加冕勋章。她代表的不仅是她自己，更是社群中的每一个人。

Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

Nike x Megan Rapinoe

Victory Redefined

过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。

视障跑者背后都至少需要一位陪跑员的帮助

人物

我们的故事从一根绳子说起

这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。

蕾妮·蒙哥马利:篮球能带给我不同体验

人物

蕾妮·蒙哥马利：行动带来大变革

蕾妮·蒙哥马利（Renee Montgomery）是第一位由 WNBA 球员转职为老板兼副总裁的女性，但她保证自己不会是最后一位。

滑板运动让每个人都能展现出自己的个性

人物

玩板女生，滑出东京范儿

足立梓（Azusa Adachi）在 29 岁时才开始接触滑板。现在，通过“滑板女孩快照”的项目，她想给新一代滑手更多鼓励。

Yukai禅师:心灵修炼和畅快奔跑相得益彰

人物

禅师畅跑日本山间小径，用脚步追寻澄澈之心

对于清水由海（Yukai Shimizu）来说，心灵修炼和畅快地奔跑并不冲突，而是相得益彰。

截肢的职业选手:我也可以打高尔夫

人物

遭遇截肢的高尔夫球手，不懈挥杆梦想

在事业起飞阶段，一次意外事故让卡洛斯·布朗（Carlos Brown）不得不重新思考自己的生活和他热爱的高尔夫运动。

街头足球：“我不会墨守成规地随大流,一成不变不是我的风格”

人物

墨西哥城足球运动员如何精进技能

艾伦·兰德罗斯（Alan Landeros）直到 16 岁才发现他对街头足球的热情。现在他正在挽回曾经错过的时光。

跑出健康新生活

人物

遇见跑步，挥别沉沦的生活

莱奥诺拉·曼萨诺（Leonora Manzano）曾经一度沉迷派对，不健康的生活方式导致她身体状况出现了异常。如今，她变身跑步达人，在墨西哥城死火山的山间小径自在畅跑，寻回了内心的平静和生活的节奏。

打破刻板印象：橄榄球女性运动员传奇

人物

打破刻板印象：墨西哥橄榄球场上的女子力

在墨西哥，橄榄球是一项不受关注且很少女性会参与的运动。玛丽亚·普鲁因（María Pruijn）却能在橄榄球场上得到力量。

传奇运动员：叱咤纽约手球赛场的双胞胎姐妹

人物

传奇双胞胎姐妹叱咤纽约手球赛场

梅兰妮·加拉特（Melanie Garate）和杰西尼亚·加拉特（Jessenia Garate）这对双胞胎姐妹的母亲曾是叱咤科尼岛球场的手球健将，如今，姐妹二人传承母亲的事业，在同一个球场斩获冠军。

小众体育运动的魅力：Maggi Gao在篮网球中获得归属感

人物

在纽约篮网球场，找到热情与同伴

高美琪（Maggi Gao）从小就不喜欢体育运动，直到她遇见篮网球，才找到自己的激情所在。

跟随纽约板球手Derick Narine，体验这项运动的独特魅力

人物

纽约板球，绽放南美传统异彩

即便德里克·纳里恩（Derick Narine）从圭亚那搬到了纽约，他也依然热爱板球和这个社群。

在巴黎最具创意气息的足球俱乐部，了解女足那些事儿

人物

最具创意的「女巫」名动巴黎

法国足球员弗洛伦·奎桑（Florine Kouessan）全心筹建的女子足球队女巫足球俱乐部（Witch FC），正是她所处时代的缩影。

球场定格：跟新晋制片人领略巴黎街头篮球的魅力

人物

球场定格：走近巴黎街头篮球新晋电影制作人

让我们来认识这位用镜头记录街头篮球的影像制作者普维瑞斯先生（Mister Pvris）。

走近法国击剑运动员，了解击剑运动的独特之处

人物

预备！法国击剑高手登场！

来自法国的击剑运动员麦迪·伊利斯（Meddy Elice）自成一派的快速出剑风格经常让他的对手猝不及防。

巴西女足：悄然带动世界女子足球运动的变革

人物

变革中的巴西女足

女足在巴西以及全世界都经历了哪些变化？且听巴西足球精英运动员安德烈莎·阿尔维斯（Andressa Alves）娓娓道来。

人* | Athletes*

天才、精英、或⾝边的运动凡⼈—这⾥记录为运动⽽⽣的⼈。

Nike 运动员：Cindy Ngamba

运动员*

Cindy Ngamba

奖牌不是拳击界天才少女 Cindy Ngamba 的终极目标。作为难民社群的骄傲，对梦想的不懈追求才是她的加冕勋章。她代表的不仅是她自己，更是社群中的每一个人。

Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

Nike x Megan Rapinoe

Victory Redefined

过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。

视障跑者背后都至少需要一位陪跑员的帮助

人物

我们的故事从一根绳子说起

这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。

蕾妮·蒙哥马利:篮球能带给我不同体验

人物

蕾妮·蒙哥马利：行动带来大变革

蕾妮·蒙哥马利（Renee Montgomery）是第一位由 WNBA 球员转职为老板兼副总裁的女性，但她保证自己不会是最后一位。

滑板运动让每个人都能展现出自己的个性

人物

玩板女生，滑出东京范儿

足立梓（Azusa Adachi）在 29 岁时才开始接触滑板。现在，通过“滑板女孩快照”的项目，她想给新一代滑手更多鼓励。

Yukai禅师:心灵修炼和畅快奔跑相得益彰

人物

禅师畅跑日本山间小径，用脚步追寻澄澈之心

对于清水由海（Yukai Shimizu）来说，心灵修炼和畅快地奔跑并不冲突，而是相得益彰。

截肢的职业选手:我也可以打高尔夫

人物

遭遇截肢的高尔夫球手，不懈挥杆梦想

在事业起飞阶段，一次意外事故让卡洛斯·布朗（Carlos Brown）不得不重新思考自己的生活和他热爱的高尔夫运动。

街头足球：“我不会墨守成规地随大流,一成不变不是我的风格”

人物

墨西哥城足球运动员如何精进技能

艾伦·兰德罗斯（Alan Landeros）直到 16 岁才发现他对街头足球的热情。现在他正在挽回曾经错过的时光。

跑出健康新生活

人物

遇见跑步，挥别沉沦的生活

莱奥诺拉·曼萨诺（Leonora Manzano）曾经一度沉迷派对，不健康的生活方式导致她身体状况出现了异常。如今，她变身跑步达人，在墨西哥城死火山的山间小径自在畅跑，寻回了内心的平静和生活的节奏。

打破刻板印象：橄榄球女性运动员传奇

人物

打破刻板印象：墨西哥橄榄球场上的女子力

在墨西哥，橄榄球是一项不受关注且很少女性会参与的运动。玛丽亚·普鲁因（María Pruijn）却能在橄榄球场上得到力量。

传奇运动员：叱咤纽约手球赛场的双胞胎姐妹

人物

传奇双胞胎姐妹叱咤纽约手球赛场

梅兰妮·加拉特（Melanie Garate）和杰西尼亚·加拉特（Jessenia Garate）这对双胞胎姐妹的母亲曾是叱咤科尼岛球场的手球健将，如今，姐妹二人传承母亲的事业，在同一个球场斩获冠军。

小众体育运动的魅力：Maggi Gao在篮网球中获得归属感

人物

在纽约篮网球场，找到热情与同伴

高美琪（Maggi Gao）从小就不喜欢体育运动，直到她遇见篮网球，才找到自己的激情所在。

跟随纽约板球手Derick Narine，体验这项运动的独特魅力

人物

纽约板球，绽放南美传统异彩

即便德里克·纳里恩（Derick Narine）从圭亚那搬到了纽约，他也依然热爱板球和这个社群。

在巴黎最具创意气息的足球俱乐部，了解女足那些事儿

人物

最具创意的「女巫」名动巴黎

法国足球员弗洛伦·奎桑（Florine Kouessan）全心筹建的女子足球队女巫足球俱乐部（Witch FC），正是她所处时代的缩影。

球场定格：跟新晋制片人领略巴黎街头篮球的魅力

人物

球场定格：走近巴黎街头篮球新晋电影制作人

让我们来认识这位用镜头记录街头篮球的影像制作者普维瑞斯先生（Mister Pvris）。

走近法国击剑运动员，了解击剑运动的独特之处

人物

预备！法国击剑高手登场！

来自法国的击剑运动员麦迪·伊利斯（Meddy Elice）自成一派的快速出剑风格经常让他的对手猝不及防。

巴西女足：悄然带动世界女子足球运动的变革

人物

变革中的巴西女足

女足在巴西以及全世界都经历了哪些变化？且听巴西足球精英运动员安德烈莎·阿尔维斯（Andressa Alves）娓娓道来。