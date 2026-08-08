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从⼀个⼈到⼀群⼈，在这⾥发现构建彼此联结的⼈、事、物。
社群
不论你曾经有过什么样的故事，扭转自己的人生永远都不嫌晚。对于在伦敦的青少年们来说，这是一家通过运动凝聚彼此的拳击俱乐部。
大家或许都知道扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）是 NBA 冠军，但更让人刮目相看的是他在球场之外所做的努力与付出。
一支由年轻非裔女孩组成的曲棍球队，通过不懈的努力，在高手如林的费城闯出了自己的一片天。
伦敦西部的印度吉卡纳足球俱乐部正在努力打破刻板印象，为足球运动的未来开辟崭新的道路。
这支危地马拉竞走队，使竞走这项运动成为国家认同的一部分。
在意大利北方海岸边的一座篮球场，移民家庭的孩子们有了社群，也有了归属感。
来自塞内加尔达喀尔的运动员们，在白浪花中进行体能挑战训练。
篮球让西澳大利亚的一群年轻苏丹难民找到了希望、归属感和友谊。
40 多年来，美国纽约哈莱姆区的一家花样游泳俱乐部，一直致力于帮助成员们在水中和社群里保持活跃。
这个地形崎岖不平的苏格兰岛屿上， 英国最偏远的网球场将不同年龄和不同运动水平的当地人聚集在一起 。
在日新月异的德州马尔法小镇，人们依旧玩 6 人制美式橄榄球，并保留着高比分的机制，让这项典型的竞技运动焕发风采。
欢迎来到欧洲海拔最高的足球场。如果你不慎把足球踢过围栏，它将会坠入 3,600 英尺的深渊。
公路网球从草坪网球运动演变而来，是巴巴多斯街头文化中不可或缺的一部分。
自由奔放的女孩从冲浪运动中汲取力量，无畏打破传统观念。
墨尔本少年阿卜杜勒马利克· 阿卜杜拉曼（Abdulmalik Abdurahman）在 17 岁时希望创建一个社区，让不同出身背景的年轻人都能加入其中，于是菲茨罗伊雄狮足球俱乐部就此诞生。
在哈克尼威克足球俱乐部（Hackney Wick FC）于 2015 年创立后，它的创始人就一直在球场内外协助建立社区。
克罗地亚新一代篮球爱好者令当地球场重焕繁荣景象，从而大大增强了社区凝聚力。
费尔哈特·西塞克（Ferhat Ciçek）6 年前接管艾雷西亚足球俱乐部（Alésia FC）时，他的目标是改变社区的生活方式。