耐克档案馆

决不停 专注倾听

据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。