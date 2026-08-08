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由耐克档案馆呈现。从过去汲取灵感，以构想我们的未来。
探索50年来的标志性革新、运动员们，和那些曾塑造运动未来的时刻。
耐克档案馆
据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。
从高中田径锦标赛的铩羽而归，到踏上国际赛场打破世界纪录，史蒂夫·普雷方丹 (Steve Prefontaine) 向我们证明了勇气比金牌更可贵。史蒂夫·普雷方丹不仅是为了赢得比赛而奋力奔跑，更是为了传递不羁精神，激励人们跟随他的脚步一往无前。一起来了解这位Nike元老级巨星的故事。
从跑鞋首选到离开一线队伍，又重回 Nike 热门经典跑鞋之列，如今已四十多岁的 Pegasus 经历了怎样的跌宕起伏？一起走进这款人气跑鞋背后的故事。
我们在新罕布什尔州埃克塞特的一个小仓库里创立了最初的 Nike 运动研究实验室 (NSRL)，我们就是在这里实践着我们的设想。在这个“名字听起来很高大上的库房”里，我们探索着各种奇思妙想。如今，NSRL 成立已有四十多年，我们从未停止大胆设想。
Mercurial 在外观、脚感和提升运动表现方面为足球鞋树立了新标杆。在回顾历史的过程中，我们重新品味了 Mercurial 的经典设计，并思考着如何将其融入未来的产品工艺。
Nike 一直以锐意创新而闻名。全新 Nike Circa 72 系列焕新诠释过往创意设计，助力新生代续写传奇。
经典广告和创新产品是 Nike 的基石，两者都在行业里具有非凡的革新意义。再让我们回顾那些打动人心的经典 Nike 广告，也看看向这些广告致敬的当代作品吧。
Nike 设计师大胆采用创新设计，以跨时代的想象力推出了突破文化边界的 Air 鞋款。让我们一起解锁鞋款背后的故事，从中汲取灵感，去创造属于你的经典时刻。
卡罗琳来到 Nike 位于俄勒冈州的会议室，而正是这间狭小而不起眼的房间，见证了 Nike 品牌标志的历史性诞生。起初，卡罗琳设计了多个版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志。在否决其他四个方案后，奈特最终只好敲定了耐克勾标志。比起欣喜激动，这更像是勉强接受。奈特对耐克勾标志的勉强接受，至今仍广为人知。
比尔·鲍尔曼不是个空想家，而是一个实践派。这是一种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，自此这种精神一直引导着 Nike 的工作方式，催生了从环保到设计的数百项创新。几分钟后，他就把一罐液态聚氨酯倒进了华夫饼模具，从一个简单的念头开始，最终创造出 Nike 第一双跑鞋的鞋底。
琼·本诺伊特凭借出色表现一举夺得女子马拉松冠军，用自己的实力证明，女性可以驾驭各种距离的跑程，粉碎了世人对女性运动员的偏见和质疑。虽然 琼·本诺伊特的伟大胜利为全球女性跑者带来了新的机会，但这场抗争还远未结束。