炼 | Coaching

从专业建议到创新见解和实用经验，丰富内容等你来探索，助力练就强大心志与健康体魄。

专家支招！流产后如何科学运动

Nike (M) 孕妈系列匠心呈献

温馨运动指南 协助流产后的身体恢复

一旦你准备好了，运动不但有助激活身心，还能让你有效舒缓压力和排解悲伤。

专家支招！孕期前三个月如何缓解疲劳

Nike (M) 孕妈系列匠心呈献

简单几招赋能调息，缓解孕期前三个月的疲惫感

孕期感到疲惫不堪？这种症状虽然很正常，却也有缓解的办法，让你不必苦苦忍受。Nike 专家这就为你支招。

斯隆·斯蒂芬斯讲述受伤后的逆袭之路

训练

播客《训练最前沿》：和斯隆·斯蒂芬斯一起蓄势逆袭

斯隆·斯蒂芬斯 (Sloane Stephens) 练成网坛悍将的秘诀是什么？了解自己在网球以外的强大能量。这就来聆听她的故事。

坚持训练计划，保持健康的秘诀

训练

5 个妙招，助你重拾健康习惯

想要养成健康习惯并一直坚持下去？这份阶段性的计划将带你一步步向着目标前进。

善用科学的训练方法，增加跑步里程

训练

跑更远的科学门道

想要提升跑步表现，充分享受跑步乐趣？参考这份指南，即刻自信开跑。

精神疲劳会对你的运动能力造成消极影响

训练

训练别「费脑」

大脑也会累？那是它给你发出该歇歇了的信号。碰到这种状况时，不放试试以下招数，把压力转化成动力。

研究表明,节食和饮食限制会导致体重反弹

训练

直觉饮食，想吃就吃

与其执着于该吃什么的“规矩”，不如试试直觉饮食，了解如何聆听身体自然发出的指示，吃出健康。

怎么样让重复训练坚持下来并收到不同的效果？

训练

训练「习惯」你了吗？

无论是坚持日常跑步训练，还是完成每日俯卧撑挑战，方法得当，才能激发你的强大动力，助你飞速进步。快来看看该怎么做。

想知道如何才能走出舒适区,适度去冒险不乏是一个好的体验

训练

你，只会是更强的你

乐观进取的自信态度并非与生俱来，需要后天逐步地培养。解锁这些专家建议，培养信心让自己变得强大。

策略性思维助你在训练中实现目标

训练

让过程富有成效

如果当下你还未实现目标，那就制定策略，逐步推进，享受追逐目标的过程，而不只是在原地喊喊口号而已。

降低风险：以科学的训练方式开启计划

训练

重启训练，做对了更重要

如果你的日常训练停滞已久，该如何以正确的方式循序渐进重启训练？一起来看看吧。

达成高效训练和提升训练效率的小贴士

训练

“零食式”锻炼，短时同样高效

每次不到 10 分钟的简短训练，同样能带来出色的锻炼效果。这种“零食式”的训练，让你能更灵活地安排其他时间。

三个专家告诉你：怎么样更好的养成新习惯并坚持下去

训练

让新习惯成为持之以恒的好习惯

该做的事都堆成了山，真正做完的却没几样——面对新目标，拖延症让你苦不堪言吗？让这三个小技巧助你一臂之力。

如何像健身高手那样在训练中收放自如

训练

你的身体需要休息吗？

在健身房过度训练后，你会感到肌肉酸痛，但这并不是过度训练的唯一表现。让我们一起来找出其中不易察觉的迹象。

与跑步类似，这些动作也可以调动人体的主要肌群

训练

强健你的「跑步肌」

想让每次跑步都轻轻松松？不妨试着在日常训练中加点力量训练吧。

花一分钟做几次深呼吸是最好的解决方法

训练

正确呼吸，提升表现

你的呼吸方法会影响你的跑步表现，而正确的呼吸技巧可以让你轻松跑得更快、更远、更带劲。让我们看看专家怎么说。

健康的脂肪可以减缓消化速度，维持正常需求

训练

跑者的 8 个饮食妙招

饮食到底怎么帮你更好开跑？以下几点你可能想试试：无需大改饮食结构，也不会太过琐碎，简单好用。

正如合理有效的训练计划有助提升运动表现

训练

7 个好习惯，助你成为更强健的跑者

如果你想要跑得更快更远，或是希望自己在跑步时充满活力，不妨试着在跑步以外的时间里，将以下好习惯融入你的生活之中。

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最新耐克训练志文章, 打开 Nike Run Club，跟随语音指导，室内室外均可畅快开跑。

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