耐看读物集锦

问题终结者：比尔·鲍尔曼

耐克档案馆

决不停 专注倾听

据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。

不羁斗士：史蒂夫·普雷方丹

耐克档案馆

不羁者 决不停

从高中田径锦标赛的铩羽而归，到踏上国际赛场打破世界纪录，史蒂夫·普雷方丹 (Steve Prefontaine) 向我们证明了勇气比金牌更可贵。史蒂夫·普雷方丹不仅是为了赢得比赛而奋力奔跑，更是为了传递不羁精神，激励人们跟随他的脚步一往无前。一起来了解这位Nike元老级巨星的故事。

Pegasus的跌宕鞋生

耐克档案馆

决不停 创变不止

从跑鞋首选到离开一线队伍，又重回 Nike 热门经典跑鞋之列，如今已四十多岁的 Pegasus 经历了怎样的跌宕起伏？一起走进这款人气跑鞋背后的故事。

Nike运动研究实验室（NSRL）的四十年

耐克档案馆

决不停 大胆设想

我们在新罕布什尔州埃克塞特的一个小仓库里创立了最初的 Nike 运动研究实验室 (NSRL)，我们就是在这里实践着我们的设想。在这个“名字听起来很高大上的库房”里，我们探索着各种奇思妙想。如今，NSRL 成立已有四十多年，我们从未停止大胆设想。

革命性足球鞋Mercurial的诞生

耐克档案馆

决不停 全速进发

Mercurial 在外观、脚感和提升运动表现方面为足球鞋树立了新标杆。在回顾历史的过程中，我们重新品味了 Mercurial 的经典设计，并思考着如何将其融入未来的产品工艺。

决不停 挑战常规：Circa 72

耐克档案馆

决不停 锐意创新

Nike 一直以锐意创新而闻名。全新 Nike Circa 72 系列焕新诠释过往创意设计，助力新生代续写传奇。

除了关注运动员,艺术和设计也是Nike广告一大组成部分

耐克档案馆

决不停 传承灵感

经典广告和创新产品是 Nike 的基石，两者都在行业里具有非凡的革新意义。再让我们回顾那些打动人心的经典 Nike 广告，也看看向这些广告致敬的当代作品吧。

光荣的失败造就 Air 的辉煌成功

耐克档案馆

决不停 创想

Nike 设计师大胆采用创新设计，以跨时代的想象力推出了突破文化边界的 Air 鞋款。让我们一起解锁鞋款背后的故事，从中汲取灵感，去创造属于你的经典时刻。

Nike经典标志耐克勾的诞生

耐克档案馆

决不停 留下印迹

卡罗琳来到 Nike 位于俄勒冈州的会议室，而正是这间狭小而不起眼的房间，见证了 Nike 品牌标志的历史性诞生。起初，卡罗琳设计了多个版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志。在否决其他四个方案后，奈特最终只好敲定了耐克勾标志。比起欣喜激动，这更像是勉强接受。奈特对耐克勾标志的勉强接受，至今仍广为人知。

践行实验精神才能在不经意的灵感中遇见无限可能

耐克档案馆

决不停 打破陈规

比尔·鲍尔曼不是个空想家，而是一个实践派。这是一种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，自此这种精神一直引导着 Nike 的工作方式，催生了从环保到设计的数百项创新。几分钟后，他就把一罐液态聚氨酯倒进了华夫饼模具，从一个简单的念头开始，最终创造出 Nike 第一双跑鞋的鞋底。

塞雷娜·威廉姆斯设计团队系列简介

Just In

Serena Williams Design Crew Collection

The Serena Williams Design Crew is a collective of dreamers, innovators and creators. Each year, a group of apprentices partner with Serena and Nike—with the aim to develop and inspire the next...

斯隆·斯蒂芬斯讲述受伤后的逆袭之路

训练

播客《训练最前沿》：和斯隆·斯蒂芬斯一起蓄势逆袭

斯隆·斯蒂芬斯 (Sloane Stephens) 练成网坛悍将的秘诀是什么？了解自己在网球以外的强大能量。这就来聆听她的故事。

女性的强大潜力不应因固有偏见而被埋没

耐克档案馆

决不停 突破阻碍

琼·本诺伊特凭借出色表现一举夺得女子马拉松冠军，用自己的实力证明，女性可以驾驭各种距离的跑程，粉碎了世人对女性运动员的偏见和质疑。虽然 琼·本诺伊特的伟大胜利为全球女性跑者带来了新的机会，但这场抗争还远未结束。

风尚物语：萨布丽娜·约内斯库

风尚物语：萨布丽娜·约内斯库

休闲而不失格调

萨布丽娜·约内斯库 (Sabrina Ionescu) 在球场上以凌厉攻势和争锋精神而著称。她高度自律，甚至可以说是达到了严苛的程度。然而，这位 WNBA 球星在场下的个人风格却展现出她柔和随性的一面。场下的她喜欢休闲风范，经常用运动裤来彰显个性风格。

Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

Nike x Megan Rapinoe

Victory Redefined

过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。

拳击给我的生活带来了巨大的影响

社群

拳头非枪：扭转人生的拳击俱乐部

不论你曾经有过什么样的故事，扭转自己的人生永远都不嫌晚。对于在伦敦的青少年们来说，这是一家通过运动凝聚彼此的拳击俱乐部。

坚持训练计划，保持健康的秘诀

训练

5 个妙招，助你重拾健康习惯

想要养成健康习惯并一直坚持下去？这份阶段性的计划将带你一步步向着目标前进。

耐看读物集锦

问题终结者：比尔·鲍尔曼

耐克档案馆

决不停 专注倾听

据说比尔并不愿意被誉为“创造者”，他更愿意称自己为“问题终结者”。虽然他打造的鞋款确实推动了鞋类设计的飞跃发展，但他深知真正的创新并不是凭空诞生的，它更像是个解决问题的过程：首先你得善于倾听，然后再发现问题并找到解决方案。足够幸运的话，这个方案还能改变世界。

不羁斗士：史蒂夫·普雷方丹

耐克档案馆

不羁者 决不停

从高中田径锦标赛的铩羽而归，到踏上国际赛场打破世界纪录，史蒂夫·普雷方丹 (Steve Prefontaine) 向我们证明了勇气比金牌更可贵。史蒂夫·普雷方丹不仅是为了赢得比赛而奋力奔跑，更是为了传递不羁精神，激励人们跟随他的脚步一往无前。一起来了解这位Nike元老级巨星的故事。

Pegasus的跌宕鞋生

耐克档案馆

决不停 创变不止

从跑鞋首选到离开一线队伍，又重回 Nike 热门经典跑鞋之列，如今已四十多岁的 Pegasus 经历了怎样的跌宕起伏？一起走进这款人气跑鞋背后的故事。

Nike运动研究实验室（NSRL）的四十年

耐克档案馆

决不停 大胆设想

我们在新罕布什尔州埃克塞特的一个小仓库里创立了最初的 Nike 运动研究实验室 (NSRL)，我们就是在这里实践着我们的设想。在这个“名字听起来很高大上的库房”里，我们探索着各种奇思妙想。如今，NSRL 成立已有四十多年，我们从未停止大胆设想。

革命性足球鞋Mercurial的诞生

耐克档案馆

决不停 全速进发

Mercurial 在外观、脚感和提升运动表现方面为足球鞋树立了新标杆。在回顾历史的过程中，我们重新品味了 Mercurial 的经典设计，并思考着如何将其融入未来的产品工艺。

决不停 挑战常规：Circa 72

耐克档案馆

决不停 锐意创新

Nike 一直以锐意创新而闻名。全新 Nike Circa 72 系列焕新诠释过往创意设计，助力新生代续写传奇。

除了关注运动员,艺术和设计也是Nike广告一大组成部分

耐克档案馆

决不停 传承灵感

经典广告和创新产品是 Nike 的基石，两者都在行业里具有非凡的革新意义。再让我们回顾那些打动人心的经典 Nike 广告，也看看向这些广告致敬的当代作品吧。

光荣的失败造就 Air 的辉煌成功

耐克档案馆

决不停 创想

Nike 设计师大胆采用创新设计，以跨时代的想象力推出了突破文化边界的 Air 鞋款。让我们一起解锁鞋款背后的故事，从中汲取灵感，去创造属于你的经典时刻。

Nike经典标志耐克勾的诞生

耐克档案馆

决不停 留下印迹

卡罗琳来到 Nike 位于俄勒冈州的会议室，而正是这间狭小而不起眼的房间，见证了 Nike 品牌标志的历史性诞生。起初，卡罗琳设计了多个版本，包括一个看上去像“圆环”或者“孔洞”的简单标志。在否决其他四个方案后，奈特最终只好敲定了耐克勾标志。比起欣喜激动，这更像是勉强接受。奈特对耐克勾标志的勉强接受，至今仍广为人知。

践行实验精神才能在不经意的灵感中遇见无限可能

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决不停 打破陈规

比尔·鲍尔曼不是个空想家，而是一个实践派。这是一种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，自此这种精神一直引导着 Nike 的工作方式，催生了从环保到设计的数百项创新。几分钟后，他就把一罐液态聚氨酯倒进了华夫饼模具，从一个简单的念头开始，最终创造出 Nike 第一双跑鞋的鞋底。

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斯隆·斯蒂芬斯讲述受伤后的逆袭之路

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女性的强大潜力不应因固有偏见而被埋没

耐克档案馆

决不停 突破阻碍

琼·本诺伊特凭借出色表现一举夺得女子马拉松冠军，用自己的实力证明，女性可以驾驭各种距离的跑程，粉碎了世人对女性运动员的偏见和质疑。虽然 琼·本诺伊特的伟大胜利为全球女性跑者带来了新的机会，但这场抗争还远未结束。

风尚物语：萨布丽娜·约内斯库

风尚物语：萨布丽娜·约内斯库

休闲而不失格调

萨布丽娜·约内斯库 (Sabrina Ionescu) 在球场上以凌厉攻势和争锋精神而著称。她高度自律，甚至可以说是达到了严苛的程度。然而，这位 WNBA 球星在场下的个人风格却展现出她柔和随性的一面。场下的她喜欢休闲风范，经常用运动裤来彰显个性风格。

Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

Nike x Megan Rapinoe

Victory Redefined

过去，我们常以胜负论高下，但梅根·拉皮诺埃有不同的见解。看她如何利用自己的影响力改写成功的定义。

拳击给我的生活带来了巨大的影响

社群

拳头非枪：扭转人生的拳击俱乐部

不论你曾经有过什么样的故事，扭转自己的人生永远都不嫌晚。对于在伦敦的青少年们来说，这是一家通过运动凝聚彼此的拳击俱乐部。

坚持训练计划，保持健康的秘诀

训练

5 个妙招，助你重拾健康习惯

想要养成健康习惯并一直坚持下去？这份阶段性的计划将带你一步步向着目标前进。