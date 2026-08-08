耐克档案馆

决不停 打破陈规

比尔·鲍尔曼不是个空想家，而是一个实践派。这是一种说干就干的创造力、独创性和企业家精神，自此这种精神一直引导着 Nike 的工作方式，催生了从环保到设计的数百项创新。几分钟后，他就把一罐液态聚氨酯倒进了华夫饼模具，从一个简单的念头开始，最终创造出 Nike 第一双跑鞋的鞋底。